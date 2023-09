Dalla pasta fatta in casa alla cucina mediterranea e fusion: nel cuore di Roma arriva il gusto del mare in tavola

Esiste un luogo speciale dove gusto ed eccellenza si fondono nella cucina tradizionale come anche in quella internazionale, un ambiente curato in ogni dettaglio del design, uno spazio diverso e d’eccezione in ogni stagione, creato per accompagnare sia l’esperienza culinaria, che quella di puro divertimento: tutto questo è possibile trovarlo seduti al tavolo da Zero Zero 100.

Zero Zero 100 nasce da un’idea di tre soci Giuseppe, Fabrizio e Shahram, che fanno tutt’altro nella loro vita professionale, ma che hanno voluto un posto in cui si mangiasse in maniera differente. Cosa? In primis che si sentisse il gusto del mare nel cuore di Roma, anche tra l’Esquilino e il Pigneto, in via del Verano 27. Fin dalla location si comprende quanto sia differente questo loungebar e ristorante insieme, ospitato nei locali di una vecchia posta dell’800. Un posto particolare e diverso per chi cerca la tradizione della cucina di pesce e allo stesso tempo un intrattenimento culturale, fatto di eventi ricercati, musica e vino che vi sorprenderanno mentre siete seduti al vostro tavolo.

Il menù e i vini

Le mani sapienti dello chef variano nel preparare sia singoli piatti in un’offerta di piatti ampissima, che copre ogni portata e aggiunge anche le preparazioni da forno, che percorsi di degustazione speciale. Tre veri e propri viaggi nel gusto quest’ultimi, che seguono la stagionalità del prodotto, e che offriranno piatti di pesce come non se ne sono mai gustati, curati in ogni minimo dettaglio, non solo dal re della cucina di Zero Zero 100, ma da ogni membro dello staff. L’originalità è di casa, nella location che accoglie e in ogni singola attenzione, culinaria e non. Il tutto accompagnato a tavola da una ricca carta di vini bianchi, rossi, rosé e naturalmente, dovendo festeggiare la buona cucina, bollicine.

Ogni portata, viene illustrata dallo staff del ristorante, preparato e accogliente, guidando gli ospiti in un’esperienza sensoriale che non è solo food. Ma se il vostro tempo non è quello dello spazio di un pasto luculliano il barman vi stupirà con i suoi cocktails da aperitivo a pranzo e cena. A rendere speciale ogni dopo cena sarà un piacevole intrattenimento musicale.

È possibile contattare lo staff di Zero Zero 100 telefonando allo 06 44 70 23 46; oppure al 393 33 52 120; 334 62 13 977.

Oltre a poter visitare la Pagina Facebook, è possibile anche la prenotazione via sito: https://00100.biz/,