Cuba - Festival Afro Cubano

Il 19 maggio dalle 12:00 alle 21:00 ci si immerge nella cultura Afro Cubana presso Snodo Mandrione. Per un giorno Snodo Mandrione sarà il palcoscenico di un evento straordinario che celebra l'incontro tra la cultura afro-cubana e il palato raffinato degli appassionati di cucina internazionale.



Un evento unico che ti condurrà in un viaggio sensoriale senza precedenti. Dalla musica alle tradizioni culinarie più autentiche per vivere un'esperienza unica che celebra l'anima vibrante di Cuba.



Sarà possibile assaggiare Cibo Cubano e alcuni piatti africani in particolare:

- TOSTONES

- MOROS Y CRISTIANOS

- YUCA CON MOJO

- ARROZ SALTEADO CON PISELLI E PANCETA

- FRICASE DE CERDO

- MARIQUITAS DE PLATANO

- PLATANO MADURO FRITO

- POLLO FRITTO PIKIN CHIKIN

- ALITAS FRITAS DE POLLO

- ZIGHINI' ETIOPE VEGETARIANO

- SAMBUSA ETIOPE



E tra un assaggio e l’altro si potrà partecipare agli spettacoli e alle lezioni aperte di danza con un programma ricco di attività:



Alle ore 13:00 e alle 14.45 - Esibizione di Raisa Hernandez, cantante cubana.

Alle ore 14:00, 16:30, 17:30 e 19:00 - Quattro appuntamenti con il quartetto SON DE CUBA, presentando un repertorio dinamico di musica tradizionale e ballabile latinoamericana.

Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 - Lezione di danza con Luis Gabriel Manso, ballerino professionista cubano.

Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 - Esibizione di danza di Luis Gabriel Manso, ballerino professionista cubano.

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Lezione aperta di danza con Lilian Matos Torres, ballerina professionista cubana.



Nel Villaggio oltre al cibo e la musica: laboratori creativi per bambini a partire dai 3 anni, face painting con truccatrici professioniste e treccine colorate, piccolo Market di oggettistica e artigianato.



L'ingresso è a offerta libera.



Vi aspettiamo



Domenica 19 Maggio

Dalle 12:00 alle 21:00

Presso Snodo Mandrione

Via del Mandrione 63

Roma



Per maggiori informazioni:

+39 3518962922

festivalafrocubano@gmail.com

www.sartidelgusto.it



Ricordiamo che l'ingresso a Snodo è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione culturale Roma Città aperta affiliata ASX. È possibile compilare il modulo di pre-adesione online o fare la tessera all'ingresso della manifestazione al costo di 3 euro a nucleo familiare, con una durata di 12 mesi.