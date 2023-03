"Crossover", la danza internazionale di Mandala Dance Company a Roma

La danza internazionale arriva nella Capitale, il 26 marzo alle ore 18,30, Mandala Dance Company che sarà in scena al Teatrocittà di Roma, ospite di Corpo Mobile, Festival di performance e danza contemporanea, con la direzione artistica di Davide Romeo.



Dopo una lunga tournée tra Europa e Stati Uniti, la compagnia internazionale di danza diretta da Paola Sorressa, presenterà a Roma Crossover, spettacolo che indaga la natura umana attraverso l’incontro di energie e corpi, come metafore di popoli e culture. Ciascuno vive seguendo le proprie regole apparentemente immutabili che per bisogno di autoaffermazione vorrebbe imporre agli altri, ma l’incontro con quelle altrui provoca situazioni di pressione. L’opportunità che ne deriva, se accolta, porta a comportamenti adattivi, di condivisione e ascolto per una serena convivenza nell’accettazione delle diversità/unicità viste come risorse da tutelare.