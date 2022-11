"Cronache del petrolio" al Teatro Trastevere

Dal 10 al 13 novembre, al Teatro Trastevere, va in scena "Cronache del petrolio", spettacolo scritto e diretto da Roberto Nugnes, con Giuseppe Ragone, Ilaria Orlando, Francesca Innocenti, Cristiano Arsì.

Lo spettacolo si divide in due storie, con alcuni protagonisti in comune. Nella prima storia, 'Big Crunch', una pioggia di sangue si sta abbattendo sul pianeta terra. Scienza e religione si interrogano sulle cause e i possibili effetti catastrofici. Nella seconda, 'Storia d'Aurora', un uomo chiede a Dio un miracolo che possa risolvere i suoi numerosi problemi, e di fatto qualcosa di incredibile accade...

Cronache del petrolio, attraverso il racconto di accadimenti altamente improbabili, si fa carico di voler raccontare i tempi moderni, in particolar modo il consumismo esasperato. Non si sfugge alla macchina, sosteneva Gilles Deleuze, e noi ne siamo parte integrante, anelli collegati di una interminabile catena di montaggio. Le due storie, “Big Crunch” e “Storia d’Aurora”, si soffermano su questi aspetti e il loro rapporto con la fede; la messa in scena è inoltre formata da proiezioni video che vanno ad integrarsi e a sostenere il racconto.

Foto da Facebook @TeatroTrastevere