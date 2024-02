Cromosfera, la mostra a cura di Gabriele Simongini

Dal 9 al 15 febbraio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di DOC Doctor Of Colors “Cromosfera”, nella galleria di Angelo Poliziano 32-34.

L’evento di opening si terrà venerdì 9 febbraio presso Medina Art Gallery di via Angelo Poliziano 32- 34 con la presentazione di Gabriele Simongini.



Il colore per DOC Doctor Of Colors è vita, ma a volte non è facile vedere i colori nella vita. Tutto sta nel volerli vedere, anche quando si fa fatica a vederli, ma crearli è una cosa speciale, un privilegio a cui non ha voluto rinunciare. DOC Doctor Of Colors ha sempre avuto un timore reverenziale verso l’arte, lo stesso che gli ha fatto tenere riservato per alcuni anni, nel suo studio ciò che produceva. Poi un giorno incontrando un suo amico esperto d’arte, un gallerista noto, ha avuto la sorpresa più grande: i suoi quadri piacevano anche a lui e ha voluto esporli nella sua galleria d’arte.

Una delle cose per lui più difficili è stato scegliere il suo “nome d’arte”, la firma da apporre sulle sue opere. La cosa più facile, il suo nome e cognome, l’ha escluso subito perché conosciuto per via della sua professione. Poi è caduto in uno strano gioco di parole. Ha scelto un acronimo, DOC, con diversi significati e diverse allusioni. Per un’ironia della sorte, “DOC” ha a che fare con la sua professione, ma adesso si occupa dei colori e cerca di farli star bene assieme. E questi cercano di far star bene, anche solo per l’attimo dello sguardo, lui e chi poggia quello sguardo suuna sua opera.

Come scrive Gabriele Simongini nel testo curatoriale, usa poco il pennello, se non altro per cose basilari, per preparare la base della tela. Per lui la tela, classicamente intesa ha un limite: la bi-dimensionalità. Vuole istigare la mano di chi osserva una sua opera a toccarla, a toccare la plasticità e l’apparente morbidezza degli elementi che la compongono. Di solito non si fa, ma voi fatelo, almeno una volta, con delicatezza e forse ne sarete appagati! Gli elementi delle sue opere, quei cerchi, quelle piramidi colorate, sono spesso, nella sua immaginazione, singoli individui che partecipano volontariamente all’azione rappresentata nell’opera.

Possiamo affermare che l’artista materializza davanti ai nostri occhi una dimensione spaziale e cromatica alternativa alla piattezza disarmante della quotidianità e pronta a produrre gioioso stupore e curiosa meraviglia, senza elucubrazioni concettuali o concettose. Ci porta nella sua cromosfera, nel suo cromo rama dagli ampi orizzonti immaginativi.