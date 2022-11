Cristiana Verardo in concerto a Roma con 'Maledetti ritornelli'

Ospite speciale: Lavinia Mancusi. Voce, chitarra e percussioni per un live essenziale e intimo che, nella sua discrezione, riesce a delineare un’atmosfera fatta di dolcezza, condivisione e identificazione.



Cristiana Verardo canta i brani originali tratti dai suoi primi due album (“Maledetti ritornelli” e “La mia voce”), che narrano storie, sviluppano pensieri e ridanno dignità a sentimenti spesso sfacciatamente nascosti. Tra una canzone e l’altra ci sono parole, ricordi, pensieri da condividere, che aiutano ad avvicinare il pubblico all’artista come solo la musica dal vivo sa fare, con la sua immediatezza, unicità, intensità. Il concerto di Cristiana Verardo è un tempo vissuto sul filo tematico dei sentimenti, dentro una quotidianità sospesa e intima: nelle sue canzoni ci sono memorie di amori passati che tornano a farsi sentire, i tormenti, le emozioni del presente e l’imprevedibilità del futuro per un mosaico che piano piano si compone, quasi sussurrando l’autenticità dell’esistenza e le passioni che la attraversano: l’essenza dei giorni da osservare nella profondità delle piccole cose, senza fermarsi alla superficie, per andare oltre quei “maledetti ritornelli”, oltre le apparenze.



Durante il concerto del 4 dicembre, Cristiana canterà per la prima volta dal vivo Ho finito le canzoni, il nuovo brano della cantautrice, uscito il 29 novembre.

Una ballad acustica, dove le chitarre risuonano insieme a basso e batteria, in un sound che unisce canzone d’autore al pop, mentre la voce di Cristiana racconta della sofferenza che provoca la fine di un amore, in bilico tra resa e riscatto.



Musica fuori binario è organizzato da Associazione Musica e altre cose in collaborazione con Fortezza Est, realizzato con il contributo di Nuovo IMAIE – Bando art. 7 Promozione Progetti Discografici 2022