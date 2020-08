Cristiana Polegri in concerto racconta Gene Kelly al Village Celimontana

Cristiana Polegri in quartetto presenta l’Omaggio a Gene Kelly, un viaggio attraverso le canzoni cantate e ballate nei fims interpretati da questa meravigliosa star di Hollywood.



Cristiana, cantante e sassofonista, spinta dalla sua grandissima passione per questo indimenticabile artista porta in scena canzoni, immagini, balletti, aneddoti legati alla sua figura.



Ad accompagnarla in questo omaggio 3 splendidi musicisti, ovvero Silvia Manco al piano e voce, Francesco Puglisi al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Cristiana Polegri, voce e sax

Slivia Manco, pianoforte e voce

Francesco Puglisi, contrabbasso

Giovanni Campanella, Batteria





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"