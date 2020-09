Cristian Melis live al Crash Roma

Crash [A]Live presenta: Cristian Melis. Il suo percorso musicale parte da una coincidenza tra due grandi passioni: il calcio e la musica, due cose molto differenti tra loro, ma con un collegamento fondamentale che ha segnato il suo cammino.

La passione per la musica non è nata per caso: sin dall’età adolescenziale, il cantautorato italiano è stato fonte d’ispirazione e motivazione per poter cominciare a mettersi in gioco ed a dare voce a ciò che aveva dentro, assecondando quel bisogno di

scrivere che tanto sentiva suo. Purtroppo però, il sogno di imbracciare una chitarra era lontano, non potendo studiare e dedicarcisi approfonditamente.

Andando avanti negli anni, cresceva sempre di più quel bisogno di esprimere se stesso tramite la musica ed il punto di svolta è stato quando, per via di un infortunio calcistico, è stato costretto a letto. Da lì, la decisione di prendere la chitarra in mano per la prima volta ed iniziare il suo percorso da autodidatta, con un susseguirsi di eventi in cui quelle parole e quei testi scritti in precedenza prendevano forma. Grazie alle sue diverse esperienze nella realtà delle cover band, con gli anni ha avuto la possibilità di salire sui palchi di alcuni dei più importanti eventi e piazze del territorio, maturando professionalmente, fino a realizzare il suo vero grande sogno: quello di poter cantare e condividere con il pubblico la sua musica.

Il suo progetto ha iniziato a prendere forma nel 2018, con le prime performance dei suoi brani inediti, per poi concretizzarsi maggiormente nel 2019 con la partecipazione alle finali nazionali di Sanremo Rock, dove ha ricevuto il premio ET e la possibilità

di vedere inserito un suo pezzo nel CD Emersione del Festival stesso. Grazie all’uscita dei suoi inediti sulle principali piattaforme di streaming musicale, dove sta tutt’ora ricevendo un grande riscontro dal pubblico, il 2020 si prospetta essere un anno altrettanto pieno di progetti ed iniziative per il giovane cantautore, che sta pian piano costruendo la sua strada all’interno del panorama musicale italiano.



L'appuntamento con Cristian Melis al Crash Roma è giovedì 8 ottobre, apertura locale dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30. L'ingresso è gratuito, solo su prenotazione, telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it o musica@crashroma.it.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma.

Crash [A]Live è oltrepassare confini.

Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta.

Crash [A]Live è sopravvivere al tempo.

Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde.

Crash [A]Live è essere vivi.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il sito web www.crashroma.it o esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).