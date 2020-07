Crimini e misfatti a Roma: visita guidata da ponte Sisto all'area sacra dell'Argentina

Crimini e misfatti a Roma, una visita guidata da ponte Sisto all'area sacra dell'Argentina è in programma il prossimo 29 luglio.

Si attraverseranno vicoli e piazzette alle luci del tramonto quando Roma è ancora più bella e si sveleranno appassionanti storie di amori, intrighi e complotti.

Si faranno rivivere ai partecipanti personaggi del passato come il cardinale Rodrigo Borgia e le sue belle amanti, Vannozza Cattanei e Giulia Farnese ma si ripercorreranno anche fatti più recenti di cronaca nera.

Partendo da ponte Sisto si avrà modo di parlare della sistemazione urbanistica pianificata dalla famiglia della Rovere con la costruzione di via Giulia. Percorrendo via del Pellegrino si potrà ammirare l’imponente palazzo della Cancelleria costruito dal cardinal Riario con i soldi di una vincita di gioco. Si ripercorrerà la storia di alcune esecuzioni capitali presso la Corte Savelli e a Campo de Fiori ed infine si ammireranno i resti dell’antica Roma in piazza di Torre Argentina.

Appuntamento alle 19 a ponte Sisto.

Costi:12 euro adulti ( visita guidata ed auricolare sanificato) 8 euro ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Prenotazione obbligatoria entro martedì 28 luglio al 3286919997 o con mail : elenalongo2@virgilio.it