Creation mostra di arte contemporanea itinerante V Tappa

Riapre le porte un appuntamento con l’arte contemporanea e la tradizione, Creation Mostra di arte contemporanea itinerante di Jessica Pintaldi e Marta Pisani al Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni di Civita Castellana.

Mostra eclettica ed itinerante, trasporta l'arte contemporanea nelle cittadine e nei piccoli borghi italiani, invitando allo stesso tempo il pubblico a dirette chiavi di lettura ed alla riscoperta delle realtà territoriali.



Creation ha visto quattro precedenti edizioni: Debuttando al Granarone di Calcata con il Patrocinio del Comune nel 2019, ha poi aperto alla Sala Consiliare del Comune di Magliano Romano, a seguire il Mavna con il patrocinio del Comune di Mazzano Romano e del Parco Regionale Valle del Treja ed infine al Palazzo Baronale di Calcata, sede del Parco stesso.

In questo anello di esperienze, dialoghi e luoghi, le artiste hanno potuto acquisire un florido bagaglio storico e visivo. Dando ampio respiro a realtà che la natura aveva riconquistato e restituendole al pubblico attraverso performance inedite si è volta l’attenzione su sentieri poco conosciuti ed a volte dimenticati.



In questo particolare momento storico, sentiamo la necessità di evadere il quotidiano. Stiamo finalmente vivendo una riscoperta della natura come luogo sicuro di accoglienza. Sembra quindi legittimo, cercare un modo di percepire il contesto urbano attraverso nuove consapevolezze. Dipingere una linea immaginaria, che possa ricollegare il nostro vivere quotidiano ad un vissuto più autentico, che insegua l’eco della natura e lo trasporti sui nostri balconi, nei giardini, tra le nostre vie, nelle piazze e nei musei.



È con questo pensiero, Creation giunge a Civita Castellana, nella cornice del Museo Casimiro Marcantoni e della manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica, dove passato e presente sono da sempre intrecciati alla lavorazione della ceramica ed alla natura, che ne ha permesso lo sviluppo in quest’area.

La lavorazione dell’argilla, ha accomunato le genti presenti sul territorio sin dall’inizio dei tempi, grazie alla copiosa presenza di argille nei sedimenti vulcanici alle pendici dei monti Cimini e Sabatini. Una pratica allora basata sulle semplici necessità quotidiane, che nel presente e futuro può abbracciare nuove generazioni di artisti attraverso inclinazioni più sperimentali e contemporanee.



Il Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni è il contenitore perfetto dove far dialogare tradizione e ceramica artistica contemporanea. Le attività del museo, di promozione culturale e del territorio, non potrebbero essere più vicine allo scopo di Creation.

Sono in programma due fine settimana intensi, dove si potrà instaurare un dialogo informale con le artiste. Vi saranno live performance, dibattiti e proiezioni. I visitatori potranno essere accompagnati nella scoperta delle opere in mostra, trovando risposte a curiosità sulla lavorazione e sulla poetica delle opere esposte. Un dialogo che potrà essere approfondito nei mesi estivi attraverso una fitta programmazione di laboratori artistici aperti a tutte le fasce di età.



In occasione della V Tappa di Creation Marta Pisani e Jessica Pintaldi presentano un allestimento di opere contemporanee in ceramica e piatti d'artista. Il dialogo tra passato e presente è stato fondamentale nella realizzazione dei pezzi in mostra, che sono stati tutti cotti nei forni di una fabbrica locale dismessa e grazie alla sapiente cura di un operaio in pensione ed esperto artigiano.

Respirare il silenzio di un passato gremito di azioni, di mani operose, di treni pieni di merce, di conoscenze non del tutto perdute è stato fonte di ispirazione e guida per le artiste.

In un certo senso, avvicinarsi alla lavorazione dell’argilla, è stato un ritrovare le origini. Un richiamo del luogo, quel luogo che ha prima conquistato gli occhi e poi l’anima, guidando le mani alla scoperta di un materiale che ci lega ai segreti della creazione.

