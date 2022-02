Craig Taborn Solo alla Casa del Jazz

Craig Taborn Solo si esibisce alla Casa del Jazz martedì 15 febbraio alle 21.

Craig Taborn, uno dei più quotati pianisti della sua generazione, sarà in concerto alla Casa del Jazz in piano solo. Craig Taborn cresce musicalmente a Minneapolis, in mezzo a svariate influenze, dal jazz alla techno. Il suo talento lo conduce a studiare autori di ogni latitudine e a tradurli poi nella sua musica con notevole disinvoltura.

Taborn arriva alla ribalta del jazz con James Carter. Nel ‘95 incide come leader per la prima volta, in trio. Nel ‘99 lo troviamo nella Note Factory di Roscoe Mitchell e, nello stesso tempo, nel gruppo elettronico di Carl Craig. Ma è la collaborazione con Tim Berne a valorizzare Taborn come tastierista di rara fantasia e capacità improvvisativa. Suona e incide anche con Hugh Ragin, Gerald Cleaver e Lotte Anker, con Dave Douglas, Drew Gress, Evan Parker, Chris Potter, Susie Ibarra, Assif Tsahar e molti altri.