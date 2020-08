“Cover the top” venerdì 21 agosto - The Dark Zone: Pink Floyd Tribute Band

Al Palazzo dei Congressi prosegue la kermesse che sta facendo impazzire la Capitale a suon di musica e risate, “Le Terrazze Live”, la rassegna, prodotta da AB Management in collaborazione con E20 Spettacolo.

Venerdì 21 agosto l’appuntamento è con le canzoni leggendarie dei Pink Floyd. Il viaggio di THE DARK ZONE è iniziato nel 2002 a Pomezia, cittadina alla periferia di Roma. Alessandro Boni ed altri amici mossi dalla grande sconfinata passione per i Pink Floyd decidono di intraprendere l’arduo sentiero di una tribute band. Un percorso assai severo ed impegnativo che ha comportato fin da subito una dedizione assoluta. Dalla prima formazione a quella attuale ci sono stati diversi avvicendamenti. L’obiettivo è sempre stato quello di crescere nella qualità professionale e nell’affiatamento tra individui. Per i primi anni la band ha sempre eseguito performances in cui ripercorreva le tappe fondamentali della carriera dei Pink Floyd. La vera svolta tuttavia arriva nel 2012 quando, a seguito del primo ingaggio in uno dei music club più importanti della capitale, la band decide di portare in scena THE WALL. Grazie al grande successo ottenuto dopo quello show arrivano anche A MOMENTARY LAPSE OF REASON, THE DARK SIDE OF THE MOON, DELICATE SOUND OF THUNDER E P.U.L.S.E. Gli spettacoli sono spesso corredati da effetti speciali, screen video e laser games, affinchè anche i meno esperti possano percepire al meglio le emozioni e le sensazioni floydiane. La Band si esibisce regolarmente nei locali più famosi di Roma e del Lazio. Il futuro è oggi ed anche mentre leggete questa biografia la band sta lavorando duro a nuovi progetti per garantire la migliore performance assoluta ogni notte.