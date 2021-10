Country Food - Special Edition a La Mistica

Natura, cibo, relax e tante cose da fare per grandi e piccini sono gli ingredienti di questa edizione speciale di Country Food. Il 10 Ottobre 2021, dopo quasi due anni di silenzio, torna la festa che riunisce Roma intorno al cibo nella splendida cornice della Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco Mistica.



Un’ edizione speciale, che vuole essere una FESTA in cui il cibo è la campagna romana sono i protagonisti, un’edizione speciale che non vuole perdere il focus in cui ristoratori, attività commerciali, associazioni, comitati di quartiere (Centocelle, Tuscolana, Alessandrino, Prenestina, etc) e fondatori di luoghi di aggregazione testimonieranno, attraverso il cibo e attività ludico ricreative, come si può creare cultura e diventare promotori della riqualificazione del quartiere stesso.



Dalle 11:00 al tramonto, due birrifici e sei ristoratori, prepareranno i loro piatti in diretta nel grande prato della cooperativa sociale Agricoltura Capodarco, con in mano un panino o un arrosticino e sorseggiando un bicchiere di birra potrete parlare di Roma insieme a molte realtà che hanno deciso di valorizzare il proprio territorio con attività, progetti, lavori svolti ad aggregare, migliorare, sviluppare il luogo in cui vivono o lavorano.

?Country Food è un palcoscenico naturale per esprimersi, per promuovere, per informare, per condividere in un clima di festa i propri progetti, lavori e attività.

?Promozione, cultura, aggregazione, solidarietà, partecipazione, incentivazione questi sono gli obiettivi di Country Food, che siamo sicuri di raggiungere. Ecco i protagonisti della cucina e del bere d’autore di Country Food:



Procarni & Suqulento

Pastificio Secondi

La bottega delle carni

Pork ‘n’Roll

Agricoltura Capodarco

Eternal City Brewing – ECB

Vale la pena

Macelleria i tre porcellini



-- Presentazioni

Progetto “Ohana: in famiglia nessuno è solo” progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere l’affido familiare di minorenni migranti soli.



-- Installazioni e proposte

Installazione “L'albero del Trullo” il grande fico centenario di Agricoltura Capodarco Mistica darà voce ai Poeti der Trullo. Dai rami scenderanno le poesie del movimento poetico che parte dalla periferia e si espande attraverso la rete. Un coro che soffia il vento del Metroromanticismo.



-- Le attività per i grandi e per bambini

** Il Vento dell’est coinvolgerà i bambini con attività ludico ricreativo come l’angolo dei colori, il laboratorio di mosaico per bambini e molto altro

Attività consigliata da 1 ai 4 anni.



** ?Union Rugby Seven Rome

Propone, avvicinamento al rugby, allenamento, partite come in un vero campo. In due appuntamenti, pre e post pranzo, scuola rugby Union Rugby Seven Roma farà avvicinare i ragazzi dai 4 ai 16 anni allo sport della palla ovale.

Attività consigliata da 4 ai 16 anni.



** L'ora di libertà propone letture e laboratori creativi no stop dalle 11:00 al tramonto.

Attività consigliata da 0 ai 99 anni.

?

**La valigia dei giochi propone lavoratori creativi con bambini dai 4 anni. Dalla valigia usciranno colori, pennelli, libri, colla, forbici e tantissimo materiale per creare piccoli progetti, per fare esperienze sensoriali e manipolative, che stimolano la fantasia dei bambini

Attività consigliata da 4 ai 99 anni.



** Officine musicali scuola di musica propone il saggio della big band blues. I 18 elementi della big band suoneranno a pranzo, il loro repertorio varia dai brani dei Blues Brothers ai quelli dei Commitmens

Attività consigliata da 0 ai 99 anni.



L’ingresso con sottoscrizione libera minimo 1 €, per pagare le consumazioni agli stand il pubblico dovrà recarsi presso le casse e acquistare i gettoni del valore di 1 e 2 euro. Vi aspettiamo dalle 11:00 al tramonto.

Per partecipare alla manifestazione occorre esibire il Green Pass, ovvero:

• Una o due dosi di vaccino effettuate.

• Essere risultati negativi a tampone anche rapido nelle 48 ore precedenti.

• Essere guariti da covid nei sei mesi precedenti

Sono esenti i minori di anni 12.



Gli ingressi saranno contingentati per garantire un afflusso consono alla capacità della location.

Il nostro personale sarà presente durante tutta la durata della manifestazione per garantire il rispetto delle regole ed evitare che si formino assembramenti.



E’ possibile prenotare i propri gettoni ed evitare la fila alla cassa scrivendo una email a info@sartidelgusto.it indicando nome, cognome e la quantità di gettoni che si desidera prenotare.

Per informazioni e prenotazioni dei laboratori rivolgersi agli stand delle associazioni.



Il programma completo e gli aggiornamenti su www.countryfoodmistica.it

