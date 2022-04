Grigliata Festival: fuoco vivo, griglie infuocate e bracieri ardenti a Roma

Arriva a Roma il Country Food “special edition” Grigliata Festival: 4 giorni, dal 22 al 25 aprile, ricchi di gusto e sapori genuini all’AgriPark di Via Castel di Leva 371.

Fuoco vivo, Griglie infuocate e Bracieri ardenti gestiti dagli abilissimi “Asadores” Argentini di Casa de Campo di Torino ed uno Scuolabus “spillabirra” con oltre 20 tipologie di birre artigianali italiane tra le migliori mai selezionate dai mastri birrai di Birra di Classe di Bologna. Questo è lo scenario che si presenta a chi parteciperà al nostro Country Food.

Sul verde prato del parco attrezzato, tra l’Ardeatina e la Laurentina, a pochi passi dal Divino Amore, inserito all’interno di una meravigliosa cornice naturale immersa nella campagna romana, vi attendono i nostri chef, pasticceri, bracisti e mastri birrai, per un menù a base di carne, birra artigianale, piatti tipici romani e dolci espressi.

Una location affascinante ed ideale per tutta la famiglia e per gli amanti del buon cibo, della buona birra e della convivialità all’aria aperta.

I nostri cuochi e ristoratori prepareranno un country food dalle sfumature agricole, con prodotti di qualità della campagna romana e prodotti biologici coltivati nei campi della tenuta Agricola Biologica Agricoltura Nuova, per un menù composto da eccellenti piatti tradizionali e per grigliate cotte ad opera d’arte. Una vasta area verde attrezzata con tavoli e sedie a disposizione, parcheggio, servizi igienici, animazione per bambini, My Fly Zone Bike-Park (il parco bici più grande di Roma), animali da cortile, 5 trattorie, oltre 20 vie per spillare birra artigianale ed una super griglieria con 36 mq di griglie ardenti, accoglieranno i visitatori che per tutto il giorno potranno trascorrere momenti divertenti e rilassanti in compagnia, sfidarsi a biliardino o a ping pong e far giocare i propri bimbi in tutta tranquillità con il nostro team di animazione gestito da Ullallà.

DOVE: Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova presso AgriPark – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Venerdì 22 aprile dalle ore 19 alle 23, Sabato 23 aprile dalle ore 12:00 alle ore 23:00, Domenica 24 aprile 2022 dalle ore 11 alle ore 23 e Lunedì 25 aprile dalle ore 11 alle ore 17.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook #countryfood sulla pagina Roma Food Village.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto ma nei luoghi al chiuso come i bagni è obbligatorio l’uso della mascherina mentre nelle aree comuni, come le file per le casse o per il servizio, invitiamo al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro ed all’uso della mascherina e/o dei dispositivi di protezione.

Nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzarsi le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.



Email: info@terraalta.it

Sito web: terraalta.it

Whatsapp 3393370689 (solo messaggi)