Country Food, la sesta edizione

COUNTRY FOOD è un evento che fa incontrare mondi diversi, mette insieme buon cibo, divertimento e relax. Una miscela di ingredienti che quest’anno trova la sua casa nella campagna dei castelli romani, nella storica sede di Agricoltura Capodarco, il luogo dove si incontra il sociale e si sceglie di vivere in armonia.



Dalle 11:00 al tramonto, due birrifici, l’associazione dei vignaioli di Grottaferrata e otto ristoratori, prepareranno i loro piatti in diretta nel grande prato della cooperativa sociale Agricoltura Capodarco, con in mano un panino o un arrosticino e sorseggiando un bicchiere di birra potrete godervi la magia di Country Food.



Un ricco programma che a partire dal cibo abbraccia spettacoli, mercatino artigianato, attività per bambini con lo scopo di creare cultura, aggregazione, solidarietà, partecipazione perché questi sono gli obiettivi di Country Food, che siamo sicuri di raggiungere.



Ecco i protagonisti della cucina e del bere d’autore di Country Food:



** Rinomato

** Pastificio Secondi

** Ceibo Sapori

** Food on the road

** La gatta mangiona

** Agricoltura Capodarco

** Eternal City Brewing – ECB

** Vignaioli in Grottaferrata

** Birra Contromano

** Macelleria i tre porcellini

** Tordo Matto



Le attività per i grandi e per bambini

** Prestigiatore Lorenzo Saltarelli

Spettacolo di maga per grandi e bambini ore 11:30 ore 17:00

**Laura Aglietta e Claudia Garati

Presentano “Rap contadino, rap genuino” laboratorio musicali per bambini. Vuoi diventare un vero rapper ? Inizia con il seminario di Laura e Claudia.

Per info e prenotazioni:0692948551 - info@sartidelgusto.it

Attività consigliata da a 8 anni.

**Family Harmony

Con percorsi di educazione alla musicalità

Attività consigliata da 1 ai 3 anni.

**L'ora di libertà

Propone letture e laboratori creativi no stop dalle 11:00 al tramonto.

Attività consigliata da 0 ai 99 anni.

**Tatiana Gargiulo Indipendent Usborne Organiser e Charlie personal BookShopper in Partnership with Usborne

propone lavoratori creativi con bambini dai 3 anni.

Attività consigliata da 3 ai 99 anni.



Market

L’ingresso con sottoscrizione libera minimo 1€, per pagare le consumazioni agli stand il pubblico dovrà recarsi presso le casse e acquistare i gettoni del valore di 1€ e 5€. Vi aspettiamo dalle 11:00 al tramonto.



Per informazioni e prenotazioni dei laboratori rivolgersi agli stand delle associazioni.