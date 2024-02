Il 2 e 3 marzo, dalle 10 alle 19, torna il Country Fest a Serra Madre. Un weekend con il mercatino degli artigiani, food trucks e tanti laboratori per grandi e piccini.

In via di Macchia Palocco 230, l'appuntamento è il primo sabato di marzo, a partire dalle 10 con la fiera artigianale che proseguirà fino alle 19. Previste attività di intrattenimento per bambini con Oppelalab, truccabimbi e body painting con Tremilia, workshop di filatura con il fuso con Carla Camocardi, laboratorio di gioielleria artigianale per adulti con Miranda. E, ancora, laboratorio di ceramica per adulti con Rita Malizia.

Dalle 15 alle 16,30 previsto anche laboratorio di gioielleria artigianale per bambini e dalle 17 alle 18,30 laboratorio di caramica per bambini. Non mancherà l'accompagnamento musicale con il dj Ice Dread.

Domenica 3 marzo, si prosegue con la fiera artigianale, il truccabimbi e le attività di Oppelalab per bambini, ma ci saranno anche: Tao Chi Yoga con la maestra Silvia, la conferenza Psych-K a cura di Ivana Arena, tornano i laboratori di ceramica e gioielleria artigianale e si aggiunge il laboratorio e concerto di danze popolari della compagnia Anemos.

Di seguito la locandina con il programma completo:

Immagine di copertina da una scorsa edizione di Country Fest a Serra Madre. Credit: Facebook @SerraMadre