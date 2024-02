Country, "Beatlemania" e colonne sonore del cinema al Quid

Un viaggio nel passato, dal country all’arte seminale dei Beatles fino ad arrivare alle hit che hanno marchiato le colonne sonore più straordinarie della storia del cinema. E' il weekend del Quid.

Ad aprire le danze venerdì 9 saranno i Full Country Band, un gruppo che rivisiterà grandi classici del passato in stile country. Sabato 10 torneranno sul palco gli Across The Universe, guidati dalla voce di Katia Rizzo, con il loro omaggio all’omonimo film e alla musica eterna dei Beatles.

Domenica 11 il palco del Quid si trasformerà in una grande sala cinematografica grazie ai Ritmovies, una band che ci farà rivivere le emozioni delle più importanti hit sul grande schermo.

Com’è ormai consuetudine, molti appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proiezione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

VENERDI’ 9 FULL COUNTRY BAND (Country)

Torna sul palco del QUID in versione elettrica. Una serata magica, tutta americana: dai grandi classici a hits internazionali rivisitate in chiave country! Lucidate gli stivali e tirate fuori i cappelli: voliamo negli States e nella calda atmosfera del QUID, gustando la pizza più antica di Roma (firmata antica Pizzeria Frontoni dal 1940!). La line-up: Sara Ciacci (voce e chitarra), Francesca Mora (voce e armoniche), Rino D'Angelo (voce e chitarra), Simone Carbonaro (basso), Giuseppe Mongi (batteria). Durante la serata anche una bella sorpresa "acustica" con la partecipazione di ospiti specializzati in "old style"!!! Non Mancate!

SABATO 10 ACROSS THE UNIVERSE (Tributo ai Beatles)

Omaggio all'omonimo film, del 2007, della regista Julie Taymor, visionario e psichedelico, musicato attraverso le canzoni più celebri dei Beatles, per raccontare l'atmosfera degli anni '60, tra la guerra del Vietnam, e un forte desiderio di pace. Seppure i Beatles non vengano mai menzionati nel film, sono numerose le citazioni e i riferimenti. Il nome di ogni personaggio (Jude, Lucy, Prudence, Sadie, Jo Jo, Maxwell) è preso da un brano dei Beatles. Il progetto nasce nel 2011 ottenendo fin da subito un discreto successo, dopo 12 anni ritorna nella scena romana con la stessa energia e lo stesso scopo, quello di riportare il pubblico dentro la storia e le atmosfere di quegli anni, attraverso gli originali arrangiamenti e le rivisitazioni dei brani contenuti nel film. La line-up Katia Rizzo e Alex Ferrara (voci), Massimo Calabrese (basso), Max Bossi (chitarra) e Derek Wilson (batteria).

DOMENICA 11 RITMOVIES (BestMovieHits)

Una band che ha unito la passione per la musica a quella per il cinema. In repertorio i migliori brani POP & DISCO tratti dalle colonne sonore dei film più famosi a partire dai mitici anni 70 e 80 fino ad oggi. Uno spettacolo travolgente che vi porterà indietro nel tempo e vi farà cantare e ballare ogni hit! Flashdance, Dirty Dancing, la Febbre del Sabato Sera, Footloose, Mamma mia …sono solo alcuni dei molti Film che i RitMovies vi faranno rivivere durante lo show! I RitMovies BestMovieHits sono: Alessia Brightly (voce), Alex De Salvo (tastiere e cori), Toni Barese (chitarra), Diego Magnani (basso e cori) e Frank Ganci (batteria)