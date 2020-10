Bevo solo Rock'n Roll al Cotton Club: Samuel Stella & Muddybrothers in concerto

L'appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica : una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. La serata ci riporterà negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica. Lezione di ballo a cura della scuola Swingin'Up Boogie Roma.



Si potrà ballare con mascherina e senza mascherina per i congiunti. Il Cotton Club metterà a disposizione braccialetti monouso per i congiunti con colore e numero per essere riconoscibili.



Il LIVE di questa Domenica: SAMUEL STELLA & MUDDYBROTHERS

Il trio propone i grandi classici della tradizione Rock'n'roll '50 e '60 da Elvis, Cuck Berry, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ray Charles fino ai Beatles.

Locale rinnovato con nuovo impianto di aerazione con abbattimento della carica batterica e virale pari al 100% grazie al sistema di sterilizzazione con lampade UVC .



Distanziamento tra i tavoli, misurazione temperatura all'ingresso e uso obbligatorio di mascherine per gli spostamenti. Solo al tavolo si potrà stare senza mascherina.



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€



Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.00

Concerto ore 21.00



Line-up

Samuel Stella, Chitarra E Voce

Primiano Di Biase, Organo Hammond

Ruggero Giustiniani, Batteria