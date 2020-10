Emanuele Urso, "The king of swing" orchestra in concerto

Emanuele Urso “The King of Swing” è il protagonista e il mattatore delle notti swing di Roma. Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un raffinato clarinettista e un direttore d’orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno sforzo filologico non comune, le atmosfere della swing era e delle dance hall degli anni 40.



Gli arrangiamenti originali di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson sono studiati, e ristudiati e poi riproposti in un concerto dal vivo che prima di essere un vero e proprio show sembra aprire una porta spazio-temporale per rituffarci direttamente nel periodo forse più brillante ed entusiasmante del ‘900.



Locale rinnovato con nuovo impianto di aerazione con abbattimento della carica batterica e virale pari al 100% grazie al sistema di sterilizzazione con lampade UVC.



Distanziamento tra i tavoli, misurazione temperatura all'ingresso e uso obbligatorio di mascherine per gli spostamenti. Solo al tavolo si potrà stare senza mascherina.



START DINNER 20.30

START LIVE 21.30

LIVE SHOW €10

CENA ALLA CARTA E AMERICAN BAR



Line-up

Emanuele Urso Clarinetto/Batteria

Clara Simonoviez Voce

Lorenzo Soriano Tromba

Adriano Urso Piano

Stefano Napoli Contrabbasso

Stefano Di Grigoli Sax Tenore

Fabrizio Guarino Chitarra

Giovanni Cicchirillo Batteria