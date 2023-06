Cosmosi volume 3, la mostra

Il 16 giugno Cosmo presenta il terzo volume di COSMOSI, progetto ideato da Simone Cametti che espone i lavori site specific degli studenti della Rufa – Rome University of Fine Arts.

Gli artisti Giorgia Papucci, Gaia Maria Rampello e Nonno Burro, in una tri-personale orchestrata negli spazi espositivi, compongono installazioni audiovisive dove suono, gesto, iconicità, sacralizzazione, discrasia comunicativa, reiterazione ossessiva e serialità mediatica dis-orientano lo sguardo, conducendolo attraverso accenti contrappuntistici, forme iperboliche e attestazioni figurali che veicolano i confini mediativi del linguaggio e del pensiero immaginale collettivo, riplasmandoli nella visione, frammentazione e contraddizione di un codice interpretativo, simbolico-sostitutivo, culturale-emozionale.

Nonno Burro in un linguaggio pittorico graffiante ed ironicamente oggettivo, trasporta l’osservatore in celebrazioni sponsali e battesimali, festività sociali composte in una estetica tradizionale richiamante la dirompenza e l’incoscienza degli anni ottanta italiani, mentre nell’installazione Verde Merito mette in scena, attraverso una morfologia iconica, la sacralizzazione di un personaggio televisivo, coinvolgendo il fruitore in un cerimoniale devozionale che segna metaforicamente e simbolicamente un assioma mitico.

Giorgia Papucci e Gaia Maria Rampello presentano come collettivo G.M.R.G.P. il concept d’insieme OVERTURE, concertato nei singoli lavori afferenti le ricerche delle artiste: in Ipotesi per Input Giorgia Papucci, tra gesto quotidiano e celebrazione collettiva, traspone sfera pubblica e privata, azione corale e rito di consumo, in una rispondenza visiva e sonora ossimorica; Gaia Maria Rampello nelle tre installazioni GREEN SCREEN/AZIONE RURALE, NO PAIN NO GAIN, WOOF WOOF/LET ME OUT simula e dissimula, frammenta, costruisce e decostruisce, l’immaginario tradizionale, la corrispondenza e congruità delle immagini tra ambiente interno ed esterno, portando agli estremi una tensione stridente tra cortocircuiti visuali e una insistita ripetizione sonora meccanizzata.

COSMOSI Volume 3 nella dilatazione spaziale plurivoca e discontinua, traccia una ri-significazione figurale, visiva, liminale delle connotazioni mediali.



Info:

COSMOSI Volume 3

Giorgia Papucci, Gaia Maria Rampello, Nonno Burro

Dal 16 al 24 Giugno

Un progetto di Simone Cametti in collaborazione con Rufa University of Rome

Testo di Nicoletta Provenzano

Opening 16 giugno 2023 ore 18 – 22

COSMO

Piazza di Sant’Apollonia 13 (Trastevere) – Roma

Dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 21