Cosmo in concerto all'Atlantico Live

Cosmo torna live anche a Roma. Il cantante porterà sul palco dell'Atlantico Live la musica del suo nuovo album "Sulle ali del cavallo bianco", accompagnato da una band di quattro elementi.

Non mancheranno ovviamente i classici del suo repertorio riadattati per l'occasione perché per Marco (Cosmo) i concerti sono un organismo vivo e mutante, un vero e proprio rito pagano che ha nei club il suo santuario: ogni show è diverso dal precedente e ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi. Un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e si balla dando al corpo quello che il corpo vuole.

Il tour, in partenza il 30 marzo da Firenze, arriverà a Roma il 23 e il 24 aprile all’Atlantico di Roma (questa seconda data è già sold out).