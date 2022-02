"Cose dell'altro mondo" al Teatro Anfitrione

Dal 19 febbraio al 13 marzo, dal giovedì al sabato alle 21 e domenica alle 18, al Teatro Anfitrione arriva lo spettacolo "Cose dell'altro mondo", liberamente tratto da testi classici, comici di fine ‘800 – primi ‘900. Con Sergio Ammirata e gli attori della Compagnia La Plautina.

"La luce si è spenta e fuggo dal banale quotidiano", queste le poche, ultime parole lasciate in eredità ad amici e parenti dal farmacista Quintino Colella. Uomo di mezza età, né bello né brutto, ricchissimo, timidissimo, riservato, apprensivo, tanto tanto annoiato…che ha scelto di accomiatarsi dalla vita e… sparire e …morire…. lascia tutti nella più nera disperazione Quintino Colella, specialmente gli amici frequentatori insieme a lui dell’antico circolo chiamato: "Non prendere appuntamento per stasera" ...e gli amici, annichiliti dall’improvvisa e inaspettata decisione di Quintino, già lo piangono teneramente, preparano e si preparano al rito funebre.

Ma come, come è potuto accadere?! …. il caro Quintino?!....lui così riservato, lui così ricco… decide così …. ma altro non resta che commemorarlo dentro lo stesso circolo chiamato "Non prendere appuntamento per stasera" dove, hanno trascorso tutti insieme, centinaia di magnifiche serate. Sicché Quintino, il nostro caro Quintino Colella (si dicono e si ripetono tra loro tentando di convincersene), ha reputato essere migliore prendere appuntamento per un viaggio senza ritorno, anziché… Colella ha stimato migliore un viaggio solitario?…e senza occasione di ritorno? Perché lo avrà fatto?... Riusciremo mai a sapere? …A capire un giorno?...una cosa è certa: Sono sempre i migliori che se ne vanno...quando il sipario si alza sono già trascorsi tre giorni dalla sparizione di Quintino Colella.