Weekend a Roma: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 agosto

Secondo weekend di agosto. Roma tranquilla ma vivace, con tanti romani che non partiranno quest'estate e avranno modo di vivere una Capitale completamente diversa. Pochi turisti stranieri, pochi turisti italiani che hanno preferito scegliere mete di mare e di montagna. Un'estate in cui Roma è tutta dei romani con eventi musicali, culturali, divertenti per tutti i gusti.

Protagonista di questo agosto 2020 è, senza dubbio, il cinema sotto le stelle, tra arene e drive-in diffusi in tutta la Capitale, dal centro alla periferia. Fitto anche il calendario dei concerti e degli spettacoli teatrali e spazio anche allo street food sul litorale romano.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 8 e domenica 9 agosto

Proseguono gli appuntamenti delle grandi manifestazioni estive, da Il Cinema in piazza a Sere d'estate al Castello di Santa Severa. Ancora spettacoli, concerti e teatro a Ostia Antica, al Circo Massimo, a Le Terrazze dell'Eur. C'è un gran da fare a Roma nel weekend dell'8 e 9 agosto. Ecco i migliori eventi selezionati da RomaToday:

Gli appuntamenti con Il Cinema in piazza

Accese tutte e tre le arene del Cinema in piazza, con incontri, proiezioni e appuntamenti anche per i bambini. Sabato 8 agosto in programma una serata per bambini e famiglie a San Cosimato con "Toy Story", a Casale della Cervelletta appuntamento con "Mystery Train" di Jim Jarmusch e a Ostia con "Schritten" di Camilla Iannetti e omaggio a Sordi con "Il medico della mutua". Domenica 9 agosto a San Cosimato appuntamento con "La prima cosa bella" di Paolo Virzì, a Casale della Cervelletta "Weathering with you" di Makoto Shinkai, a Ostia "Sole a catinelle" di Gennaro Nunziante.

Riccardo Rossi a Le Terrazze Live

"Così Rossi che più Rossi non si può", lo spettacolo di Riccardo Rossi, dopo essere stato per due serate all'Orione ComedyPark, arriva a Le Terrazze Live il prossimo 8 agosto. Riccardo Rossi impagina in un unico spettacolo vent’anni di carriera, portando sul palco i suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Dove sono le donne?", monologo di Michela Murgia

"Dove sono le donne?" il monologo di e con Michela Murgia arriva al Teatro Romano di Ostia Antica il prossimo 8 agosto. Se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e volere. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del genere umano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, omaggio a Roma al Circo Massimo

Il Teatro dell'Opera si è trasferito al Circo Massimo dalla metà di luglio e dal 6 al 9 agosto porta in scena "Anna Netrebko e Yusif Eyvazov - Omaggio a Roma". Con le musiche di Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Giacomo Puccini, Michail Ivanovič Glinka, Antonín Dvořák, e l'orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Village Celimontana

Torna, da venerdì 7 agosto, il Festival di Villa Celimontana tanto amato dal pubblico e l’estate si riempie di musica grazie all’energia e alla vitalità dello swing, quest’anno grande protagonista delle notti estive della capitale. Oltre 100 concerti in un cartellone carico di artisti di grande livello. Sabato 8 agosto appuntamento con Bepi D'Amato, domenica 9 agosto appuntamento con Lino Patruno and His Blues Four. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Torvaianica Street Food

L'estate entra finalmente nel vivo, lo Street Food sbarca a Torvaianica. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, il Circo più colorato, divertente e gustoso torna a Torvaianica. Un'onda di gioia allo stato puro travolgerà l'intero litorale con una vera e propria festa on the road. Dalle 17 alle 24, in piazza Kennedy, si potranno degustare vere e proprie delizie per il palato in un parco trasformato nel più grande ristorante a cielo aperto della capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

TIPI, lo show di Roberto Ciufoli al Castello di Santa Severa

Domenica 9 agosto, alle 21, al Castello di Santa Severa appuntamento con "TIPI” , lo show di e con Roberto Ciufoli. Il comico è protagonista di una cavalcata che ci porta ad analizzare e scoprire i lati più nascosti ed esilaranti dell’essere umano. Che non siamo tutti uguali è scontato. Che ognuno di noi abbia indoli e predisposizioni diverse, anche. Quello che non è affatto scontato è il modo di rappresentare tutte queste sfumature: nel suo show il grande mattatore lo fa in maniera esemplare, catturando le diverse sfaccettature di uomini e donne e ironizzando sulle abissali differenze che li contraddistinguono. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Max Giusti in "Va tutto bene 2020" a Orione ComedyPark

A chiudere la rassegna estiva del Nuovo Teatro Orione "Orione Comedy Park" sarà Max Giusti in tre serate eccezionali, il 7, l'8 e il 9 agosto. Se c’è un anno nella storia recente in cui non va tutto bene è proprio il 2020, un anno che ci ha costretti ad incrementare il significato delle parole “incredibile” e “impossibile”. Max Giusti non è impazzito; come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa “normalità” che una volta, spesso ci trovavamo a criticare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Marco Morandi in “Chi mi manca sei tu”, omaggio a Rino Gaetano

Sabato 8 agosto, alle 21, al Castello di Santa Severa arriva Marco Morandi in “Chi mi manca sei tu”, omaggio a Rino Gaetano. In scena una groupie di Rino Gaetano racconta la sua esperienza vissuta accanto al cantautore. Attraverso i suoi racconti scopriamo la vita di uno dei cantautori italiani più amati e discussi, che ha lasciato un patrimonio di canzoni che colpiscono ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, per la loro modernità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]