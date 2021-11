Corviale Urban Lab – X edizione

Il 6 e 7 novembre continua il decennale del Festival multidisciplinare del Serpentone, con un weekend di spettacoli, concerti e reading alla Cavea di Corviale. Il 9 e 11 novembre laboratori didattici aperti al pubblico nella Piazzetta degli Artigiani. Alla galleria il Mitreo sarà allestita una mostra collettiva di giovani artisti emergenti fino al 13 novembre.



Dopo il successo della sessione estiva a settembre, continua la X edizione del Corviale Urban Lab con un weekend di spettacoli di teatro, danza e arte circense, concerti, live painting, reading letterari e workshop in programma il 6 e il 7 novembre 2021. Gli eventi multidisciplinari proposti dalla direzione artistica di Scuderie MArteLive animeranno l’intero Serpentone, dalla Cavea alla sala condominiale del primo lotto, dal camminamento del piano terra alla galleria il Mitreo, fino alla Piazzetta degli Artigiani, dove le associazioni locali realizzeranno due laboratori didattici aperti al pubblico nei giorni del 9 e dell’11 novembre.



Si inizia sabato 6 novembre con un workshop di fotografia che si terrà per tutto il giorno (dalle 10 alle 18) presso la Sala condominiale del primo lotto. A seguire, dalle 18 alle 20:30, alla Cavea si terrà la prima sessione di spettacoli multidisciplinari, con la musica dei Lime Juice, le bolle di sapone di Mr. I, la danza di Uscite di Emergenza e tante altre performance. La seconda sessione è prevista il giorno successivo, domenica 7 novembre, alla stessa ora e sempre nel suggestivo anfiteatro ai piedi del Serpentone con, tra gli altri, il concerto di Adriano Bono e lo spettacolo circense di Lino’s Street Circus. Alle 17, invece, partirà il Walkabout di Urban Experience con la “radio che cammina”

condotta da Carlo Infante, un’esplorazione partecipata nei “paesaggi umani” di Corviale insieme al Movimento per l’Emancipazione della Poesia (MEP).



Nel frattempo, dal 6 al 13 novembre, alla galleria Il Mitreo, storico partner della manifestazione, sarà esposta una mostra collettiva di giovani artisti visivi emergenti, che nel weekend del 6 e 7 novembre si esibiranno in esibizioni di live painting.

I laboratori didattici a cura del Laboratorio di Città Corviale si svolgeranno martedì 9 e giovedì 11 a partire dalle ore 15 nella Piazzetta degli Artigiani (via Mazzacurati 89).



Corviale Urban Lab – X edizione è un festival organizzato dall’associazione culturale Artinconnessione, con il sostegno della Regione Lazio, la direzione artistica di Scuderie MArteLive e la collaborazione di MArteSocial, un incubatore incentrato sulla risoluzione di problematiche sociali attraverso progetti artistico-culturali da realizzare nei borghi di tutta Italia e nelle periferie come Corviale. Luoghi fino troppo spesso dimenticati e che, invece, meritano la loro giusta dose di arte, cultura e creatività.

