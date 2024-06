I corti de La Guarimba Film Festival a San Cosimato

La Guarimba, Piccolo America e Scomodo presentano i corti de La Guarimba Film Festival nel contesto de Il Cinema in piazza a Trastevere. Nell'arena di piazza San Cosimato, venerdì 28 giugno, appuntamento alle 21. A moderare l'incontro sarà Gianmaria Tammaro.

Guarimba” è una parola che per gli indios venezuelani significa “posto sicuro”. È da questa parola che, dieci anni fa, è nato in Calabria “La Guarimba”: oggi è il più grande festival del cortometraggio in Italia.

Venerdì 28 giugno, in anteprima a San Cosimato, sarà proiettata una selezione di cortometraggi scelti per Il Cinema in Piazza da “La Guarimba”: "Viaggeremo tra le Filippine e il Canada, tra commedie dissacranti e dinamiche familiari, entrando nelle storie di una ragazza ungherese e di un operaio brasiliano, esplorando le rovine di uno zoo in Giordania e i resti di un quartiere popolare olandese", affermano gli organizzatori..

Le proiezioni verranno introdotte da un dibattito tra La Guarimba, il Piccolo America e Scomodo; sarà un confronto su un obiettivo comune: promuovere attraverso la cultura i valori di una democrazia partecipativa. Riportare il cinema alla gente e la gente al cinema.

Tutti gli eventi e i film iniziano alle 21.15, l’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione.