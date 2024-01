La "Corsa del giocattolo" 2024

Il 6 gennaio 2024 si svolge la 46esima edizione della Corsa del Giocattolo. La manifestazione invita - partendo dalla Terrazza del Pincio - a correre, a donare, a condividere un momento di immensa felicità, gioia e allegria per tutti quei bambini che si sono ritrovati in condizioni meno fortunate delle nostre.

Una corsa che non è solo un semplice evento sportivo, ma un grande gesto di solidarietà, reso possibile grazie anche alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che ogni anno conferma il suo impegno a fianco dei più deboli.

Il 6 gennaio, giorno riconosciuto in tutto il mondo come la festa dell'Epifania, Roma si trasforma in una grande pista per la solidarietà. Dalle ore 9 (Partenza alle ore 11), sulla Terrazza del Pincio a Villa Borghese, il cuore della Città Eterna batterà a ritmo sostenuto mentre una marea di persone, grandi e piccini, si mobiliterà per questo grande evento.

Ognuno potrà portare con sè un giocattolo, nuovo o usato, ma in buone condizioni, per dare un sorriso in più a tanti bambini. Questo sarà il biglietto di iscrizione per la corsa. Un piccolo gesto, che può fare la differenza in questa giornata di festa di un bambino.

Con i suoi cinque chilometri di percorso, la Corsa del Giocattolo è diventata un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di running e non solo, attirando ogni anno migliaia di persone da tutto il Lazio. Non un'impresa sportiva, ma una corsa della generosità, della condivisione, della volontà di sentire che, anche nella quotidianità, si può fare qualcosa per chi ha meno di noi.

Foto da Facebook @corsadelgiocattolo