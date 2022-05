"Corri a Tor Vergata", gara podistica tra le strade universitarie e l'ospedale

Prezzo non disponibile

"Corri a Tor Vergata" è la gara podistica che si correrà tra le strade universitarie e l'ospedale.

L’Italiana Running ASD con il patrocinio del Municipio Roma VI di Roma Capitale e sotto l’egida della Fidal Lazio, organizza il 15 maggio la 1a edizione di “Corri a Tor Vergata", manifestazione di corsa su strada competitiva a carattere regionale che si disputerà sulla distanza di 9,900 Km.

La tassa di partecipazione è di 13 euro e dà diritto a ritirare uno zainetto ed uno scaldacollo. La gara è riservata a tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL dai 16 anni in su (millesimo di età).

Il ritrovo è fissato il 15 maggio alle ore 8 in via Columbia (Roma) nelle immediate vicinanze dell’ingresso della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata. La partenza sarà data alle ore 9.

La manifestazione è organizzata nel rispetto delle disposizioni vigenti in merito al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19.

Per maggiori info e regolamento completo: https://www.italianarunning.it/regolamento/