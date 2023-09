"Correndo con Flavio", la corsa di beneficenza al Parco degli Acquedotti

"Cominciate gli allenamenti! È per una giusta causa". Correndo con Flavio è la corsa amatoriale con scopo benefico, in programma domenica 15 ottobre al Parco degli Acquedotti.

In via Lemonia tutti potranno correre per le famiglie dei bambini del reparto oncologico del Bambino Gesù. La manifestazione è organizzata dall'associazione Il cuore grande di Flavio (organizzazione di volontariato).

Il programma della giornata

ore 10: ritrovo degli atleti c/o il Parco degli Acquedotti (dietro parco giochi)

ore 10:15: maratonina/passeggiata di solidarietà di 5 km aperta a tutti (non competitiva)

ore 11:15 Premiazione dei 5 km

ore 11:40: Gara di Cross country di 300 metri riservata ai bambini (0-10 anni)

ore 12:00: Gara di Cross country di 600 metri riservata ai ragazzi (11-13 anni)

ore 12:30: Premiazione dei bambini e saluti

L'iscrizione è 5 euro e si può fare anche la mattina prima della gara.

Durante la giornata ci sarà l'animazione di Dragoland e dei Los Adoquines de Spartaco, pesca di beneficenza e tanto altro ancora.

Di seguito la locandina con tutte le informazioni per iscriversi all'ottava edizione di "Correndo con Flavio":

Foto di copertina dalla pagina Facebook di @ilcuoregrandediflavio