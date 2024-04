"Corpus Körper", mostra personale di Valentina Iacovelli

A partire da venerdì 19 aprile 2024 bar.lina è orgoglios? di ospitare “Corpus Körper”, mostra personale della giovane artista Valentina Iacovelli (she/her; Roma, 2001), assegnataria di Think in Pink! La mostra sarà visitabile dal 19 al 28 aprile presso la lounge room dello spazio d’arte indipendente e queer di San Lorenzo, bar.lina (Roma, Viale dello Scalo S. Lorenzo, 49).

“Corpus Körper” è il quinto appuntamento del ciclo di mostre Think in Pink!, a cura di Andrea Acocella. La mostra si inserisce all’interno di “ART FOR INCLUSION - la forza delle identità” di Ondadurto Teatro, progetto vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’opening presso il nostro spazio si terrà venerdì 19 aprile 2024 dalle ore 18:00.

Valentina Iacovelli ha vissuto una costante lotta interiore, in cui il suo corpo è diventato il campo di battaglia tra le aspettative esterne e la sua vera identità. La società patriarcale, con le sue rigide norme di genere, ha imposto una dicotomia che ha diviso il suo essere in due parti incompatibili. Da un lato, il femminile è stato idealizzato, oggettificato e ridotto al solo aspetto sessuale, mentre il maschile è stato relegato all'oblio, negato e rimosso. Questo dualismo ha generato un conflitto interno profondo e persistente, poiché entrambe le parti del suo essere hanno cercato di trovare voce e riconoscimento.



Le fotografie che Valentina ha scattato per “Corpus Körper” con la sua Nikon Coolpix sono testimonianza di questa lotta, in cui il suo corpo diventa il medium attraverso cui esprimere il dolore di vivere in una realtà che nega la sua complessità e la sua interezza.

“Corpus Körper” narra la storia di un corpo che cerca disperatamente di liberarsi dalle catene imposte dalla società, un corpo che cerca di riguadagnare la sua autonomia e integrità. Esse ritraggono un corpo in continua trasformazione, senza forma definita, che si ribella alla sua riduzione a mero oggetto sessuale. È un corpo in cui la componente femminile pesa come un fardello, imprigionandolo in una gabbia di stereotipi e aspettative, mentre quella maschile rimane relegata nell'ombra, privata di riconoscimento e dignità.

In definitiva, le fotografie di Valentina raccontano la storia di un corpo che cerca di riconciliare le sue molteplici sfaccettature, di superare le divisioni imposte dalla società e di abbracciare la sua vera essenza androgina e completa. Sono testimonianza di una ricerca di libertà e autenticità, di un'incessante lotta per l'affermazione di sé in un mondo che spesso nega la complessità dell'essere umano.

Valentina Iacovelli [she/her] (Roma, 1997) - La passione per la moda la porta a laurearsi in comunicazione di moda nel 2020. Successivamente decide di proseguire il percorso creativo iscrivendosi all'Accademia di belle arti di Roma. Da quel momento oltre allo studio teorico della storia dell'arte, ha deciso di concentrasi sulla ricerca artistica che spazia dalla scultura alla pittura e alla fotografia. Ma il suo interesse mira soprattutto ad un'estetica fondata sulle immagini, parlare attraverso le immagini e raccontare l'interiorità attraverso di esse. Instagram: @kickintheeye____