"Corpus Dominae", atto performativo di Siren Deti

Venerdì 22 marzo bar.lina è orgogliosa di ospitare la performance di Siren Deti “Corpus Dominae” a cura di Andrea Acocella. Il progetto è parte della ricerca che bar.lina sta conducendo sulla contestualizzazione del corpo Fem. L’inizio della performance è previsto alle ore 20:00.

Ogni atto performativo, scritto e agito da SIREN DETI, muove dalla certezza che «NIENTE SIA PIÙ EROTICO DELLA PAROLA». CORPUSDOMINAE è una formula solenne per dire che il FEMMINILE divina e divide, DOMINA al di là del genere, abita gli artisti, i mistici e i poeti. Chiaro che la sua, sia una liturgia del senso sovvertito radicalmente da un corpo che si fa Tempio e a cui non si accede per «senti-mento». Il sentire di fatto mente e per SIREN DETI in questo tempo c’è da trovare il modo di proteggersene.

Il suo è un «BENE-DIRE» il corpo attraverso l’uso della voce come Seduzione, affinché la Fede torni ad abitare l’umano divenuto disumano, togliendone l’«Affascino» grazie al potere della Parola. Lo scritto diventa così un intarsio. Lo sguardo, ciò che cattura il Femminile nel luogo dove si esilia felice, quella terra detta ALTROVE dove le SIRENE incarnano la forma sublime del corpo femminile nel suo affermarsi libero dai legami e dalle dittature dei mercati. Il Culto per SIREN DETI diviene così un modo per opporsi all’immaginario fatto di pezzi di carne, e la Mistica Eversiva traduce per lei la pratica che ripara il Desiderio dalle intemperie di un vento gelido che soffia dal deserto di oggetti mendicati in serie. L’invocazione è lo strumento attraverso cui SIREN DETI provoca l’azione, reperendo nell’irriverenza e nella fascinazione, il coraggio di esprimere l’estasi di un godimento lascivo che non è possibile descrivere, e il gaudio di una sottrazione da ciò che è turpe e profanazione.



Siren Deti [she/her] (Sulmona,1984) - SIREN DETI, classe 1984, mette al centro della propria ricerca performativa e visiva, gli interrogativi insoluti della femminilità, l’urgenza di torcere i fallimenti legati all’incontro amoroso in una provocazione, e uno sguardo sempre ribelle alle convenzioni sociali, reperendo nel punk e nel concetto di eversione, la cifra della propria intimità creativa che incontra nella strada e nella cultura popolare, un riferimento centrale nella declinazione del proprio stile e linguaggio comunicativo. Nel 2022, è autrice del fotoromanzo SÌ – ERO – POSITIV*, una serie ritratto sui 41 anni dalla scoperta di HIV, attraverso cui rovescia il significato stigmatizzante del termine per promuovere cultura, cura e prevenzione del virus, ottenendo il patrocinio di Anlaids onlusA Giugno 2023, CRACK! CANNIBALE (Festival Internazionale di Arte disegnata e stampata) seleziona il suo progetto di macro illustrazioni “EAT YOUR DASEIN” per l’allestimento di una delle 19 CELLE del Forte Prenestino destinate, in ciascuna edizione, alle produzioni su carta di artisti provenienti da tutto il mondo. Lo scorso 08 Marzo 2024 ha performato a Catania, in apertura della 4° edizione del Bikini Kill Festival, il suo Atto Poetico dal titolo “AMOR SUI”.