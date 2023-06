Il coro Musicanova in concerto a Santa Croce in Gerusalemme

Un nuovo appuntamento musicale attende il coro Musicanova. Il gruppo polifonico diretto dal Maestro Fabrizio Barchi canterà a Roma martedì 13 giugno nella splendida Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a due passi da piazza San Giovanni in Laterano. L’evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 20 e vedrà la partecipazione del Mendelssohn Chorus, proveniente da Philadelphia.



Il repertorio proposto dal coro Musicanova si concentrerà sull’esecuzione di brani rinascimentali, non rinunciando però ad un’incursione nella musica contemporanea. Il coro aprirà il concerto con “Surge Illuminare” di Giovanni Pierluigi da Palestrina, per poi proseguire con “Vigilate” di William Byrd e “Verbum caro factum est” di Hans Leo Hassler. Spazio, poi, alla polifonia dei giorni nostri con l’esecuzione di “Così da lumi”, brano scritto di recente dal compositore siciliano Salvo Gangi e ispirato da un passo del XIV canto del Paradiso della Divina Commedia, e “Dum medium silentium”, firmato dal lituano Vytautas Miskinis.



Il Musicanova darà poi il benvenuto al Mendelssohn Chorus di Philadelphia, diretto dal Maestro Dominick DiOrio con il supporto di Heather Mitchell e l’accompagnamento di Zachary Zaitlin al piano e di Ernesto Celani al violino. Il coro statunitense offrirà al pubblico un programma incentrato sulla musica corale dal ‘900 ad oggi, con brani di Eric Whitacre, Moses Hogan, Alice Parker, Morten Lauridsen e dello stesso direttore DiOrio. L’omaggio alla grande storia della polifonia passerà attraverso l’esecuzione di “As pants the hart”, uno dei Chandos Anthems scritti da Georg Friedrich Händel, compositore di epoca barocca.



In chiusura, i due cori canteranno insieme “Sicut Cervus” di Giovanni Pierluigi da Palestrina e “Ubi caritas” di Maurice Duruflé, musicista francese vissuto nel secolo scorso.



Il coro Musicanova, nato nel 1999, è una delle realtà polifoniche più apprezzate in Europa, grazie a una costante attività in Italia e all’estero e alle vittorie di prestigiose kermesse. Nella scorsa estate è stato protagonista in Ungheria, come unico coro italiano, al prestigioso “Cantemus International Choral Festival” e a novembre si è aggiudicato il “Gran Premio città di Arezzo” al Concorso Nazionale per cori tenutosi nella città toscana. Tante le collaborazioni con artisti di fama mondiale: fra i tanti Ennio Morricone, Mina e Andrea Bocelli.



Gallery

A fondare il coro Musicanova è stato il Maestro Fabrizio Barchi. Tra i più apprezzati direttori di coro italiani, ha creato e diretto molti cori in ambito associativo e scolastico, credendo costantemente nei valori musicali e umani dell’attività corale. Già docente di Direzione di coro presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, il Maestro Barchi è una presenza frequente nelle giurie di concorsi corali e tiene corsi sulla coralità giovanile e sulla esecuzione del repertorio rinascimentale e contemporaneo.