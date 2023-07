Il coro Musicanova a Castel San Pietro Romano

Il coro Musicanova di Roma canterà in uno dei borghi più belli d’Italia: venerdì 7 luglio, dalle ore 19.15, il gruppo polifonico diretto dal Maestro Fabrizio Barchi si esibirà a Castel San Pietro Romano, nella chiesa di San Pietro Apostolo. L’ingresso sarà gratuito. L’evento fa parte del “XL Ciclo Palestrina e l’Europa”, progetto realizzato dalla Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, Città di Castel San Pietro Romano e della Regione Lazio.



Il Musicanova è pronto a donare al pubblico un programma molto ricco, in cui Rinascimento e polifonia contemporanea si fonderanno in un percorso musicale di elevato livello artistico. Naturalmente, il coro romano celebrerà il grande Giovanni Pierluigi da Palestrina: lo farà cantando “Surge Illuminare”, brano a doppio coro e tra i più conosciuti del “princeps musicae”.



L’omaggio alla produzione musicale del tardo ‘500 passerà attraverso l’esecuzione di brani di Tomás Luis de Victoria, Hans Leo Hassler e William Byrd, celebre compositore inglese del tempo di cui il coro proporrà tre brani. Non mancherà un passaggio nel Romanticismo con la commovente “Os justi” di William Bruckner e “Lockung”, firmato da Fanny Mendelssohn, sorella del più noto Felix.



Il coro romano, da sempre dedito anche allo studio della polifonia contemporanea, volerà poi metaforicamente verso il Nord Europa, contesto musicale caratterizzato da sonorità di notevole intensità espressiva e interpretativa: spazio quindi a “O Crux” e “Ave Maris Stella” dei norvegesi Knut Nystedt e Trond Kverno, e a “Dum medium silentium” del lituano Vytautas Miskinis, senza però dimenticare la produzione italiana con il suggestivo “Così da lumi” del compositore siciliano Salvo Gangi.



Nato nel 1999, il Musicanova è diventata una delle realtà più apprezzate in Europa, grazie a una costante attività in Italia e all’estero e alle vittorie di prestigiose kermesse. Ad agosto 2022 è stato protagonista in Ungheria, come unico coro italiano, al prestigioso “Cantemus International Choral Festival” e lo scorso novembre si è aggiudicato il “Gran Premio città di Arezzo” al Concorso Nazionale per cori tenutosi nella città toscana. Il coro vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale: fra i tanti Ennio Morricone, Mina e Andrea Bocelli.



A fondare il coro Musicanova è stato il Maestro Fabrizio Barchi. Tra i più apprezzati direttori italiani, ha creato e diretto molti cori in ambito associativo e scolastico, credendo fermamente nei valori musicali e umani dell’attività corale. Già docente di Direzione di coro presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, il Maestro Barchi è una presenza frequente nelle giurie di concorsi corali e tiene corsi sulla coralità giovanile e sulla esecuzione del repertorio rinascimentale e contemporaneo.