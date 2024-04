Coro della North Carolina State University a San Lorenzo in Lucina

Mercoledì 8 maggio, nella splendida cornice della Basilica di San Lorenzo in Lucina il Coro della North Carolina State University porterà in scena il suo migliore repertorio. Un coro di alto livello e da tempo impegnato in tour internazionali, farà tappa a Roma esibendosi con un repertorio di musica sacra con brani di Claudio Monteverdi, Maurice Duruflé, G. Pierluigi da Palestrina, Stephen Paulus ed una selezione dei più noti spirituals americani.



Appuntamento mercoledì 8 maggio, con inizio concerto a partire dalle 20.00. L’ingresso è gratuito,



La State Chorale è il principale coro della North Carolina State University che con i suoi 10 college vanta oltre 30.000 studenti. Dedicata a sostenere i più alti standard della tradizione corale, il gruppo è composta da circa 50 studenti, che stanno per conseguire lauree in campi diversi dalla musica. Il Coro canta ogni anno numerosi concerti nel campus e si esibisce regolarmente in occasione di conferenze nazionali ed internazionali.



La Corale è diretta dal Dr. Nathan Leaf, che dirige il programma corale all’Università dal 2008 ed è il direttore artistico dei Concert Singers of Cary e delle Voices of a New Renaissance.





Per info – 338 5355979