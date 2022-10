La Coop compie 50 anni a Roma

Prezzo non disponibile

Venerdì 14 ottobre 2022 la Coop festeggia i 50 anni di vita nella Capitale. Per l'occasione è previsto un evento, con aperitivo finale, presso l’area esterna della Parrocchia di S. Maria Madre di Misericordia, via dei Gordiani, 325, alle ore di 17:30 di venerdì per ripercorrere una storia che continua.

Era il 23 marzo del 1972 quando l'allora Cooperativa “La Proletaria” a Roma, aprì il suo primo supermercato Coop (due piani, 3500 mq) a Largo Agosta quando all'inaugurazione arrivarono oltre 10mila persone.Da quel momento Coop ha portato nella Capitale i suoi valori quali la solidarietà, la difesa dell’ambiente, la tutela del risparmio, la qualità alimentare, l’etica e il sostegno alla scuola e alla cultura.

All'evento di venerdì 14 ottobre parteciperanno: Monica Lucarelli, Assessore Attività Produttive e Pari Opportunità Roma Capitale; Daniele Leodori, Vice Presidente Regione Lazio; Mauro Caliste, Presidente Municipio V; Maura Latini, Amministratrice Delegata Coop Italia; Maria Chiara Gadda, Deputata prima firmataria della Legge “Antispreco” 166/2016; Francesca Danese, Portavoce Forum Terzo Settore Lazio; Stefano Carmenati, Amministratore Comunità di S. Egidio; Pino Bongiorno, Studioso del Movimento Cooperativo; Mauro Iengo, Presidente Legacoop Lazio; Marco Lami, Presidente Unicoop Tirreno. Coordinano l’incontro Francesco Barreca, Presidente Sezione soci Coop Roma L.go Agosta e Massimo Pelosi, Legacoop Lazio Cooperative di Consumo.