Convivenze, progetto artistico di Tiba_community nel Green Hole di Roma

TIBA è lieta di presentare la prima delle tre esposizioni parte del progetto creativo Convivenze, che si terrà mercoledì 15 giugno presso il Green Hole di Roma.



Indagando i concetti di simbiosi, interdipendenza, ecosistema e società, sviluppandoli all’interno dei linguaggi espressivi della performance artistica, nei tre esperimenti artistici verranno stressati i confini tra organico ed inorganico, affrontati i processi termodinamici meccanico-statistici coinvolti nelle trasformazioni della materia e verranno dimostrati i principi spontanei di interconnessione tra forme di vita, superando il concetto esistenziale di singolarità individuale in favore di una esclusiva possibilità fisica di un’esistenza biologica di convivenza.



Il primo esperimento artistico Variazione di energia libera di Gibbs nei processi entropici di nucleazione degli ecosistemi antropici - prevede un’installazione, un albero primordiale di materiali di riciclo che germoglia spontaneamente cristalli iridescenti, partecipando quindi al processo di rigenerazione universale al fine di mostrare la possibilità fisica di un’esistenza biologica di convivenza.



TIBA nasce dall’esigenza di riportare dinamicità e dialogo tra società ed arte contemporanea. Si offre come piattaforma, libera e gratuita, dove poter ridurre le distanze tra i vari operatori dell’art-business. TIBA è una community, un collettivo autogestito che si occupa delle necessità degli artisti emergenti attraverso campagne social, aste ed iniziative culturali. Tutti gli artisti, che partecipano attivamente e solidalmente al progetto, sono parte integrante di questa comunità.

La tiba_community vuole stimolare riflessioni e comportamenti sostenibili, promuovendo nella Società l’uso della creatività quale strumento di condivisione e di interazione culturale, coinvolgendo i fruitori e gli artisti alla ridefinizione dello scopo e alla riconfigurazione del ruolo dell’Arte sia all’interno dello spazio pubblico che privato, sensibilizzando il singolo al rispetto dell’Ambiente e della Collettività.



I Partner

Extinction Rebellion Roma è un movimento decentrato, internazionale e politicamente apartitico che utilizza l'azione non violenta e la disobbedienza civile per convincere i governi a intervenire sull’emergenza climatica ed ecologica.



Green Hole è il primo concept-store indoor in Italia completamente immerso nella natura realizzato per sensibilizzare, divulgare e coinvolgere riguardo tematiche ed attività, spesso messe in secondo piano dalla politica e dai media tradizionali, di impegno sociale al servizio del pianeta.