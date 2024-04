Il convitto Vittorio Locchi apre per Open House Roma 2024

Il convitto Vittorio Locchi apre gratiuitamente al pubblico in occasione di Open House Roma 2024.

Il complesso nasce come collegio riservato alle figlie dei dipendenti dell’Istituto dei post telegrafonici in primo luogo orfane. Fu progettato per la formazione delle studentesse in varie discipline professionali: cucito, sartoria, ricamo, tessitura finanche fotografia, giardinaggio e telegrafia. Il complesso sorge su una collina al limite orientale della Garbatella.

In epoca romana l’area era a ridosso del fiume Almone e ospitava un impianto suburbano agricolo di ville e casali, con annesse necropoli e cisterne. Il primo Presidente dell’Istituto Roberto De Vito ne volle la realizzazione per celebrare i suoi dieci anni di presidenza. Il progetto fu affidato all’arch. Angiolo Mazzoni del Grande nel 1935. I lavori di costruzione si svolsero tra novembre1935 e ottobre 1936. Il convitto fu inaugurato il 28 ottobre 1936, per l’anno scolastico 1936/1937.

La visita è aperta a un massimo di 20 persone per volta e ha una durata di 30 minuti. L'accesso è con prenotazione sul sito Open House Roma e rush line

(rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Non è consentito accesso a persone con disabilità motorie. E' permesso scattere foto.

Visite in programma il 13 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17.