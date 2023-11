"Contro l'ordine divino" al Cineforum Seraphicum

La commedia Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe è il secondo film di Dominas Meas, viaggio nel multiverso femminile con cui si è aperta la rassegna Fratello Cinema.

Contro l’ordine divino è la storia della presa di coscienza di Nora e delle altre donne di un pacifico villaggio in Svizzera nel 1971, nei giorni in cui si sta decidendo sul suffragio femminile.

Questo film, sarà il primo di tre storie, in cui le donne sono protagoniste, soggetti attivi sostanziali per la crescita dell’umanità. Ci porremmo la domanda su come passare dalla percezione di oggetto che una donna, ed ogni persona umana, potrebbe avere di sé, alla consapevolezza di essere un soggetto. Alla luce di ciò, ci interrogheremo su come rileggere le dinamiche sociali e il cammino di fede della Chiesa anche grazie al prezioso apporto di due teologhe: una laica e l’altra consacrata; la professoressa Maria Bianco del Coordinamento delle Teologhe Italiane e la professoressa Sr. Daniela Del Gaudio, docente di Ecclesiologia e Mariologia presso il Seraphicum.

L’appuntamento è sabato 2 dicembre alle ore 17 presso l’Auditorium Seraphicum – Via del Serafico, 1 (Roma).



L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) ma è possibile prenotare il proprio posto via e-mail.



Info e prenotazioni all’indirizzo cineforum@seraphicum.org.