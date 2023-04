CONTEMPORARY ICONS

a cura di Anna Isopo e Giorgio Vulcano



Sabato 15 aprile 2023 alle ore 17:30 presso le prestigiose sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana, per concessione Dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, sarà inaugurata la mostra “Contemporary Icons”. Il titolo significativo scelto per il progetto espositivo di artisti internazionali diversi fra loro, intende sottolineare quanto l’opera d’arte rappresenta una mappa ed ogni suo particolare è una traccia dell’artista e della sua identità.



C’è un rapporto sinergico tra artista, opera e spettatore: la volontà di esprimere ed il piacere della scoperta.



Oggi più che mai, nel panorama artistico contemporaneo, è assai raro produrre una convincente identità di ricerca e una credibilità nei contenuti e nelle forme per poter stabilire un nuovo rapporto tra creatività e scoperta.



“La curiosità è una delle caratteristiche più certe e sicure di un intelletto attivo” affermava il critico Samuel Johnson, ed in questo concetto si ritrovano l’artista e il fruitore di un’opera d’arte: il primo nella originalità d’espressione, il secondo nella scoperta delle caratteristiche e nel piacere della conoscenza.



Due delle suggestive sale ospitano le mostre personali di Goldyn e di Antonella Quacchia mentre nelle altre due sale si potranno ammirare le opere di Axel Becker, Mirko Dematté, Marion Förster, Sandro Frinolli Puzzilli, Silvia Galgani, Sylvie Hastir, Taru Kilipinen, Haya Kim, Sophie Klewiec, Antoni Kowalski, Silvana Landolfi. Lola Llinares, Silvana Mascioli, Cynthia Muriel, Gemma Oria, Albina Rolsing. Paola Salomè, Ursa Schoepper, Christel Sobke, Davide Toscano, Riccardo Veschini, Sergio Villa, Marilena Visini.



La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio e dal Municipio Roma I Centro ed è sponsorizzata dall’azienda agricola Casale del Giglio.



Palazzo della Cancelleria Vaticana – Piazza della Cancelleria 1- Roma

Dal 15 al 22 aprile 2023

Inaugurazione su invito sabato 15 aprile ore 17:30



Info: info@arteborgo.it | 345.22.28.110