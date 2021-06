Giornata Internazionale della Musica al Conservatorio Santa Cecilia

ROMA. Nella Giornata internazionale della Musica, il 21 giugno, le opere pittoriche di Corrado Veneziano dialogano con strumentisti, maestri e musicisti del Conservatorio Santa Cecilia.

Arte figurativa e musica hanno sempre intessuto tra loro un rapporto profondo e denso, ma in questo caso – nella reinterpretazione di Veneziano – tale connessione è forse ancora più esplicita: un Dante dipinto nella forza ritmica del Codice Morse e, quasi una partitura, negli algoritmi dei codici a barre editoriali.In parallelo, il contraltare di Liszt con la sua Après une lecture du Dante, eseguita al pianoforte da Giorgio Bolognesi, e poi – nel centro del Chiostro di Santa Cecilia – gli strumentisti del Finger Ensemble diretti dal Maestro Ugo Gennarini in una proposta per soli fiati articolata e coinvolgente.

La Giornata Internazionale della Musica sarà aperta alle 19 dal Direttore del Conservatorio Roberto Giuliani, accompagnato dal critico d’arte Francesca Barbi Marinetti, che cura la mostra con Niccolò Lucarelli e Raffaella Salato. Il concerto sarà fruibile gratuitamente.

L’esposizione di Veneziano è l’unica personale di un artista vivente nel ricco programma patrocinato e sostenuto dal Ministero della Cultura e del Comitato Dante700. La mostra – visitabile a Roma in forma integrale fino al 3 luglio – è composta da 33 opere di medie e grandi dimensioni nelle quali, indugiando talora sul figurativo, Venezianoevoca autori classici (da Orcagna a Botticelli) e moderni, riprendendo anche poeti e narratori contemporanei, come Borges, Eliot, Pound.

Il progetto pittorico è arricchito da tre abiti dedicati a figure femminili della Commedia (Beatrice, Pia de’ Tolomei, Francesca da Rimini), ideati e realizzati dalla costumista Regina Schrecker. Il Catalogo è edito da Il Sextante di Mariapia Ciaghi che, con Niccolò Lucarelli, ha coordinato i rapporti internazionali della mostra e le sue anteprime a Los Angeles, Siviglia, Asunciòn, Parigi, Cracovia, Bucarest, Breslavia, Algeri, San Pietroburgo, Lanzhou.

Coordinata dalla D.d’Arte, ISBN Dante e altre visioni è patrocinata dal Conservatorio Santa Cecilia e dall’ICAS Intergruppo parlamentare Cultura, Arte, Sport, ed è visitabile gratuitamente fino al 3 luglio da lunedì al sabato, in orario 9-19. Per maggiori informazioni su possibili contingentamenti dell’accesso, scrivere a p_ricci4@virgilio.it o telefonare al 347 7429039.

