"La conserva della neve", mostra mercato di giardinaggio

Il 16, 17 e 18 settembre, l'appuntamento al Museo Orto Botanico di Roma è con "La Conserva della neve", la manifestazione sulla biodiversità vegetale con particolare riferimento alle piante ornamentali più ricercate.

Oltre 60 espositori da collezione, conferenze e incontri a tema, visite guidate e tour botanici alimenteranno la nuova edizione della manifestazione sull’architettura del verde dedicata alla ricerca, ricreazione e divulgazione di piante rare ed insolite.

Vegetazioni antiche ed esotiche, difficilmente reperibili nei circuiti tradizionali, saranno esibite ed illustrate lungo il circuito naturale disegnato dall’area di 12 ettari del prestigioso giardino botanico della Capitale, ogni giorno dalle 9 alle 19 con orario continuato. Un’occasione per tutti gli appassionati dell’architettura del verde e dell’eco-sostenibilità per partecipare ed assistere a interventi culturali innovativi, scambiare informazioni relative al settore ed acquistare articoli unici.



Numerosi i vivai collezionisti, tra cui molti ibridatori di piante geofite ornamentali provenienti da vivai specializzati, ricercatori esperti nella lavorazione di fiori e piante specifiche e produttori di concimi e sementi innovative per il miglioramento e arricchimento delle coltivazioni. Con uno sguardo e olfatto attento, si potranno conoscere ed esplorare basilici perenni con profumi spettacolari, peperoncini in collezione con svariate gradazioni di piccantezza, collezioni insolite della fascia tropicale e subtropicale, una immensa produzione di narcisi e di bulbi da fiore, graminacee ornamentali e spontanee resistenti al secco ed erbacee perenni rustiche, grandi varietà di piante carnivore e piante acquatiche (tra cui la ninfea Thumamruksa, campionessa del mondo come miglior ibrido), pelargoni del ‘700 e da collezione; Tillandsie della famiglia Bromeliaceae provenienti da altri emisferi, salvie dell’America latina dagli odori intensi e dalla fioritura stagionale diversificata, palme e piante ortive introvabili, rose antiche, bourbon, te, noisette, Hydrangeas, Magnolie, Cornus, Lagerstroemia davvero speciali e alcune piante desuete ma coltivate nella propria magnificenza, fra cui l’australiana Kangaroo Paw, i cui fiori vengono usati come rimedio terapeutico utile a migliorare la sensibilità e la gentilezza.

All’interno dei produttori eco-sostenibili vi saranno artigiani di accessori di moda per la persona e per la casa che intrecciano una rara fibra vegetale brasiliana, una graminacea protetta in Brasile, Capim Dourado, come anche fabbricanti manuali di creative produzioni di cioccolato del Nicaragua, tostato a bassa temperatura e raffinato con mulino a pietra “bean to bar”.

Una zona di ristoro a tema saprà soddisfare le esigenze nutrizionali dei convenuti attraverso proposte gastronomiche diversificate elaborate o condite con piante aromatiche e medicinali ricche di proprietà benefiche e salutistiche.

All’interno della mostra saranno a disposizione del pubblico macchinine elettriche per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Trattandosi di un orto botanico universitario, secondo una norma internazionale, non sono ammessi i cani. Per coloro che avessero difficoltà al trasporto delle piante a casa dopo averle acquistate, è previsto un servizio di trasporto a domicilio, su richiesta e a pagamento.

Il programma della "Conserva della neve"

Venerdì 16 Settembre 2022

Ore 9,00: Apertura della Mostra

Ore 17,00 Presso la Sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia:

- Conferenza: “Dal seme al fiore”

Relatore: Nello Trapani del La Ginestra vivaio

- Conferenza: “L’Agricoltura incentrata sulla vita. I microrganismi effettivi”

Relatore: Vanni Ficola del Vivaio EMITA

Ore 19,00: Chiusura della mostra

Sabato 17 Settembre 2022

Ore 9,00: Apertura della Mostra

Ore 11,30 Presso la sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia:

- Conferenza: “Hortus conclusus: storia ed evoluzione del giardino monastico di San Paolo fuori le Mura”

Relatore: Vincenzo Mazziotta

- Conferenza “Apicoltura, tecniche e sviluppo, dai monasteri medievali al giorno d’oggi”

Relatore: Valentino Mango

Ore 17,00 Presso la sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia:

- Presentazione del libro: “Il romanzo della rosa” di Anna Peyron

Relatori: Anna Peyron, Claudio Marchetti

Ore 19,00: Chiusura della Mostra

Domenica 18 settembre 2022

Ore 9,00: Apertura della Mostra

Ore 11,30 Presso la sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia:

- Presentazione del libro: “Le piante officinali e il Giardino dei Semplici all’Orto Botanico di Roma” di Andrea Bonito

Relatore Andrea Bonito

- Presentazione del libro: “Roma e il suo Orto Botanico. Storia ed eventi” di Fabio Attorre e Franco Bruno

Relatore: Fabio Attorre

Ore 17,00 Presso la Sala Conferenze Centro Visite situata vicino all’ingresso su Largo Cristina di Svezia:

- Conferenza: “From Tresco to Great Dixter: folli esperienze lavorative da un paradiso sub tropicale alla pazzia del giardino ribelle per eccellenza”

Relatore: Giulio Baistrocchi

Ore 19,00: Chiusura della Mostra