Connections, la mostra di Anna Isopo

Connections è il titolo della nuova mostra organizzata da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery ospitata nella prestigiosa sede del Museo Fondazione Venanzo Crocetti di Roma dal 27 maggio al 7 giugno.



L’intento della mostra, che esplora le complesse interpretazioni degli artisti, è quello di cercare e far percepire una connessione creata dalla confluenza dei molteplici stili. Una narrazione, tra attinenza e collegamenti che riesce a dar vita ad uno straordinario dialogo in un’universalità di connessioni.



Il Museo Crocetti è un museo di arte contemporanea dedicato all'opera dello scultore italiano Venanzo Crocetti (1913-2003). Il museo conserva più di cento grandi opere tra sculture in bronzo e in marmo, dipinti, opere su carta e documenti dello scultore abruzzese, che vanno dal 1930 al 1998.



Artisti: Nicolas Aguilar, Andreas Angleitner, Jürgen Barnickel, Nicola Barth, Axel Becker, Gisela Engeln-Müllges, Katarzyna Go??biowska, Joanna Guzowska, Haya Kim, Winnie KS Hui, Silvana Landolfi, Gaya Lastovjak, Lola Llinares, Fabio Masotti, Tereza Ordyan, Suzanne Ranzijn.



Info:

CONNECTIONS

a cura di Anna Isopo e presentazione a cura della Storica dell’Arte Martina Scavone

Museo Fondazione Venanzo Crocetti – Via Cassia 492 Roma

Opening sabato 27 maggio ore 17:00



Info: ARTE BORGO GALLERY 345-22.28.110 info@arteborgo.it