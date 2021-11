L'Italia dei droni alla Rome Drone Conference 2021

Dopo la cancellazione forzata dello scorso anno a causa della pandemia l’Università Europea di Roma riapre le proprie porte al pubblico ospitando la settima edizione della “Rome Drone Conference 2021: l’evento “phigital” è previsto per giovedì 18 novembre, dalle ore 9.00 alle 17.00, nella prestigiosa sede UER sita in via degli Aldobrandeschi 190.

Un convegno che guarda al futuro quello di Rome Drone Conference 2021 che per questa edizione ha scelto di mettere al centro del dibattito il futuro dell’aviazione attraverso l’analisi del mercato e delle opportunità legate all’impiego dei droni. L’evento sarà articolato in due sessioni: nella prima parte della manifestazione è prevista una tavola rotonda composta da numerosi esperti del settore che attraverso la voce di ENAC,

AOPA Italia-Divisione APR, CTNA, aziende e professionisti andranno ad analizzare la situazione del mercato dei droni nel nostro paese dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UAS europeo e italiano. Nella seconda parte della giornata è previsto un ulteriore tavolo di approfondimento tecnico in cui si andranno a esaminare le prospettive legate all’impiego dei droni nella futura Air Mobility.

Per questa manifestazione UER non solo ospiterà l’evento ma metterà a disposizione la competenza scientifica del proprio corpo docente, in particolare, del Prof. Gianluca Casagrande, coordinatore in UER del Corso di Laurea in Turismo e Valorizzazione del Territorio e direttore scientifico del Laboratorio GREAL - Centro di Ricerca Geografica -.

Il Laboratorio GREAL (Geographic Research and Application Laboratory) è il fiore all’occhiello del corso di Turismo che, da molti anni, fa della ricerca sul campo il proprio tratto distintivo.

Il Prof. Gianluca Casagrande parteciperà durante l’evento alla tavola Rotonda “L’Italia dei droni 2021: bilancio e prospettive” in cui proporrà una riflessione sul futuro dei piccoli droni e degli strumenti di uso quotidiano al servizio dell’osservazione del territorio nelle diverse applicazioni scientifiche in virtù dei vari regolamenti nazionali ed europei.

“Siamo molto lieti di ospitare uno dei principali eventi di riferimento per il settore italiano degli aeromobili a pilotaggio remoto, con particolare riguardo a quelli per le applicazioni civili a carattere professionale. Un’opportunità importante anche per gli studenti che possono toccare con mano le potenzialità dell’utilizzo di tecnologie nel comparto turismo e per le attività di ricerca geografica”, dichiara il Professor Gianluca Casagrande.

“Roma torna ad essere la capitale dei droni, riunendo esperti e professionisti provenienti da tutta Italia per fare il punto sulle ultime novità di questo settore in ambito tecnologico e applicativo”, ha sottolineato Luciano Castro, Presidente di Roma Drone Conference. “Dopo il blocco per la pandemia, siamo lieti di avviare finalmente questa collaborazione con l’Università Europea di Roma che, oltre a mettere a disposizione del nostro evento una location prestigiosa, ci offre anche la propria competenza nell’utilizzo dei droni in ambito scientifico”.

L’evento è organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè srl nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19; per accedere all’evento è necessario possedere il green pass e prenotarsi sul sito: https://www.romadrone.it