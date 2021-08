Willie Peyote in tour all'Auditorium

Willie Peyote e la sua band sono pronti per ripartire live, sia per recuperare alcuni appuntamenti messi in stand by a causa della pandemia sia per incontrare nuovi fan in città che non facevano parte del Io Degradabile Tour 2020. La ripartenza sarà dall'Auditorium Parco della Musica presso la Cavea il 24 agosto, con inizio del concerto alle ore 21:00.



Nel tour Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Danny Bronzini (chitarra), Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantatore torinese.

Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo Mai dire mai, brano che ha regalato a Willie Peyote il Premio Della Critica Mia Martini e che è già stato certificato Oro da Fimi-Gfk.



I biglietti precedentemente acquistati per le date riprogrammate rimangono validi per il nuovo spettacolo.



L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Per informazioni scrivere a info@the-base.it

