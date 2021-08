Il rock di Johnny Cash a Villa Giulia Temporary Garden

Arriva per la prima volta a Roma, a Villa Giulia Temporary Garden, il concerto dedicato all'anima più intima e sincera di Johnny Cash e all'antologia discografica che ne ha segnato la rinascita.

Un gruppo di musicisti d'eccezione ci guiderà in un viaggio attraverso le sconfinate pieghe della storia musicale americana, vista attraverso la lente artistica dell'uomo in nero e contenuta negli album "American Recordings" in cui, col suo stile inconfondibile, Cash ha interpretato alcuni fra i brani più significativi del rock di ogni tempo, producendo quello che è universalmente riconosciuto come il suo capolavoro.

Apertura porte: ore 19. Inizio concerto: ore 21 circa

Prenotazioni online: https://bit.ly/JohnnyCashVillaGiulia

Informazioni: 351 638 3715

