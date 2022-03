Concerto tributo ad Ezio Bosso alla Cittadella della Musica di Civitavecchia

Promu in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio e il Comune di Civitavecchia presenta il "Civitavecchia Spring Music Festival", una rassegna di quattro grandi concerti di musica classica e jazz che si terranno dal 18 marzo al 6 aprile alla Cittadella della Musica di Civitavecchia. Il primo appuntamento è il 18 marzo alle ore 21.00 con il "Concerto Tributo ad Ezio Bosso" a cura del TTR_Piano Trio, l’unico trio ufficialmente riconosciuto ed autorizzato dalla famiglia di Bosso ad eseguire le più famose composizioni del Maestro.



Il trio è composto dai migliori musicisti selezionati dallo stesso Ezio Bosso: il violinista David Romano (Spalla dei secondi violini dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), il violoncellista Diego Romano (Secondo Violoncello con obbligo del Primo dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e il pianista Mario Montore (tra i migliori cameristi a livello internazionale, vincitore di più di 40 concorsi solistici).



Un concerto evento in memoria del Maestro Ezio Bosso, in cui il TTR_Piano Trio eseguirà le opere più famose rimanendo fedele all’approccio tecnico e interpretativo richiesto dal compositore, facendo così rivivere il suo Spirito tramite la sua Arte.



A seguire, i prossimi concerti del "Civitavecchia Spring Music Festival" alla Cittadella della Musica saranno:



25 marzo: Enrico Zanisi, piano solo ed elettronica

1 aprile: Gabriele Geminiani (violoncello), Monaldo Braconi (pianoforte) con musiche di Prokofiev e Shostakovich.

6 aprile: Roberto Gatto ImperfecTrio



E' possibile acquistare i biglietti online su Ticketone oppure alla biglietteria del Teatro Traiano:

Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

Botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0766/679621