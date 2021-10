Tosca in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Venerdì 5 novembre, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, Tosca è in concerto con il suo nuovo album, Morabeza. Canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica del mondo, brani della tradizione permettono a Tosca di giocare con la sua voce in più lingue immergendosi in sonorità scoperte nei suoi lunghi viaggi sonori intorno al mondo.

Poggiato su tre solidi elementi, ricerca, lingua e suono, Morabeza costruisce un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove. Francese, portoghese, arabo, italiano, romanesco e tanto ancora: una colorata giostra poliglotta, una miscela fra saudade e alegria che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, l’accoglienza e l’ascolto come via di salvezza. Morabeza - che in creolo definisce la nostalgia del presente prossimo - è un concerto per creare attimi infiniti di musica pura.

Arrangiamenti e direzione musicale

Joe Barbieri

Ricerca musicale

Joe Barbieri e Tosca

chitarre

Massimo De Lorenzi

violoncello e voce

Giovanna Famulari

contrabbasso e violoncello

Carmine Iuvone

batteria e percussioni

Luca Scorziello

Regia

Massimo Venturiello

