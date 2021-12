Toni Malco in concerto sul palco del teatro Greco

Toni Malco torna in concerto con “Note e ricordi in acustico”. L’appuntamento è per lunedì 20 Dicembre alle ore 21:00 al Teatro Greco, per questo singolare Spettacolo, che il cantautore romano ha fortemente voluto, ideato e realizzato insieme all’amico Luigi Lopez: il recital fonda la propria valenza artistica sul piacere di raccontarsi in musica tra gli aneddoti, le esperienze e i ricordi più significativi della sua lunga carriera, andando oltre la struttura tipicamente concertistica, creando l’occasione per ripercorrere tanti momenti che hanno caratterizzato il suo percorso artistico.

Toni Malco ha, infatti, intrecciato i propri primi passi con quelli di famosi compagni di viaggio, quali, per esempio, Rino Gaetano con cui ha condiviso una lunga e indimenticabile esperienza artistica fra le mura della gloriosa RCA italiana, ed altri grandissimi artisti italiani che svelerà nel corso dello show.

Nei 90 minuti di emozioni, riascolteremo tante canzoni di Toni Malco, tra le più belle pubblicate dalla fine degli anni 70 ad oggi, fino ad arrivare all’ultima incisione, il singolo “Scherzi del tempo”, un brano autobiografico scritto insieme a Luigi Lopez, che ha curato anche la direzione artistica dello Spettacolo.

Sul palco una fantastica band totalmente “in acustico”: Stefano Zaccagnini Chitarra, Luigi Mas Pianoforte, Giovanna Famulari Violoncello, Fabrizio Aiello Percussioni.

Info e prenotazioni: 3478045164 (anche whatsapp) - 0687192338