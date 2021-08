Il rock dei The Zen Circus a Roma

The Zen Circus torna dal vivo e porta sul palco della Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma il tour dell’Ultima Casa Accogliente, dal titolo dell’ultimo album di studio della band.

The Zen Circus, vanta dieci album, un Ep e una raccolta, venti anni di onorata carriera e oltre mille concerti. Ha riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato con “Andate Tutti Affanculo” (2009), un album che l’ha consacrato dopo anni di duro lavoro. Il disco – per Rolling Stone fra i migliori 100 album italiani di tutti i tempi – ha contribuito a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero. Il loro talento è stato riconosciuto anche da importanti artisti internazionali, che hanno scelto di collaborare con loro, come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads. Oggi più che mai il gruppo si conferma come una certezza del rock indipendente italiano, portabandiera indiscutibile della musica libera da vincoli. Questa attitudine è stata premiata nel tempo da un pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, che riempie ormai da anni i migliori club e festival d’Italia.

Ingresso al concerto alle ore 21.



