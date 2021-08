Il Summer Celtic Festival al bosco di Palo a Ladispoli

Prezzo non disponibile

“Dal 3 al 5 settembre il bosco di Palo Laziale si trasformerà in una grande festa dal sapore celtico, saranno tre giorni di musica, gastronomia, divertimento e spettacoli , un vero e proprio tuffo nel mondo Irish con contaminazioni da tutto il mondo”. Con queste parole l’assessore alla cultura, Marco Milani, ha annunciato il “Summer Celtic Festival” che il primo fine settimana di settembre si svolgerà al bosco di Palo.

“Per la prima edizione di un evento che vogliamo diventi un appuntamento fisso nel calendario estivo a Ladispoli – prosegue Milani – gli organizzatori hanno allestito un programma ricco ed interessante. I visitatori potranno spaziare tra 12 food corner con cibo da tutto il mondo, un viaggio gastronomico dall’Irlanda alla Spagna con prelibatezze provenienti ovviamente anche dalla cucina italiana. Non mancherà la birra in tre stand ed uno spazio riservato ai cocktail celtici.

Ci saranno stand con prodotti artigianali, concerti di cornamuse, workshop di strumenti irlandesi. A proposito di cornamuse, si potrà visitare il museo con 50 di questi antichissimi strumenti in esposizione da tutto il mondo. Una grande festa all’insegna delle tradizioni celtiche per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’allegria e dell’aggregazione nel rispetto delle norme sanitarie”.

Per l’evento è richiesto il green pass, o il tampone fatto 48 ore prima o un certificato di avvenuta guarigione, da sei mesi, da infezione Covid, anche se gli ampi spazi del sito permettono un facile e naturale distanziamento tra le persone. Presentarsi muniti di mascherina.

