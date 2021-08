I Subsonica sul palco dell'Etruria Eco Festival

I torinesi Subsonica sbarcano sul Lungomare dei Navigatori etruschi a Cerveteri, in occasione dell'Etruria Eco Festival. Il gruppo, guidato da Samuel, sarà sul palco per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Un quarto di secolo costellato di successi e da una bacheca ricca di riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty Italia, l’MTV Europe Music Award, il Premio Italiano della Musica, l’Italian Music Awards, il Premio Grinzane Cavour, il TRL Awarded una partecipazione al Festival di Sanremo del 2000.

L'evento, come tutti i concerti del Festival, è rigorosamente gratuito. I flussi d'ingresso (a partire dai maggiori di anni 12) saranno regolati a seconda delle nuove disposizioni anti-Covid-19 emanate dall'ultimo decreto legge nazionale: per accedere all'area concerti, infatti, è necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d'identità. Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso.



Per maggiori informazioni è possibile chiamare al 370 1087225. Il pubblico potrà vivere l'evento in sicurezza in un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro dove si alterneranno musica e spettacolo e incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.



Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30, con apertura porte alle ore 19:00.

